Dichte Rauchwolke, geborstene Fenster: Carport brennt nieder - Zwei Verletzte

Von: Wolfgang Schnetz

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Freising bekämpfte das Feuer mit 25 Einsatzkräften. Der Carport und die drei darin abgestellten Fahrzeuge wurden vollständig zerstört. © FFW Freising

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am Montag im Freisinger Ortsteil Altenhausen ein Carport ab. Es gab zwei Verletzte. Die geparkten Pkw wurden zerstört.

Freising/Altenhausen – Weithin sichtbar war die dichte schwarze Rauchsäule, die am Montagnachmittag über Altenhausen aufstieg. „Als das erste Löschfahrzeug der Freisinger Hauptfeuerwache am Einsatzort im Hollerweg eintraf, brannten bereits alle drei in dem Carport untergestellten Autos in voller Ausdehnung“, beschreibt Wöhrl die Szenerie: „Mit insgesamt drei C-Rohren konnten die Freisinger Feuerwehrleute unter Atemschutz das stark gefährdete Wohnhaus abschirmen und eine weitere Brandausbreitung erfolgreich verhindern.“

Schäden am Wohnhaus

Dennoch gab es laut Wöhrl Schäden am Haus: „Die enorme Hitzestrahlung hatte einige Fensterscheiben bersten lassen und Teile der Fassade erheblich beschädigt.“ Mit mobilen Rauchverschlüssen konnte verhindert werden, dass Brandrauch in die Wohnungen des Gebäudes eindrang. Ein Rauchverschluss besteht aus einem nicht brennbaren Tuch, das an einem Metallrahmen befestigt ist. Dieser Metallrahmen wird mit einer Spreizstange in einen Türrahmen gespannt. Das Tuch verschließt die Türöffnung dann weitgehend, sodass kein oder nur in geringem Maße Rauch in Gebäude eindringen kann.

Wöhrl weiter: „Zwei Anwohnerinnen hatten mit Kreislaufbeschwerden zu kämpfen und wurden mit leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst versorgt. Nach rund 15 Minuten war das Feuer unter Kontrolle.“ Die Nachlöscharbeiten wurden gegen 16.30 Uhr beendet.

25 Einsatzkräfte vor Ort

Die Kräfte der Hauptfeuerwache der Feuerwehr Freising war mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz. Vor Ort waren ebenfalls mehrere Einheiten des BRK und der Polizei. Der Carport und diedrei darin abgestellten Fahrzeuge wurden völlig zerstört“, heißt es im Pressebericht: „Das Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Zur Brandursache ermittelt derzeit die Polizei.“

