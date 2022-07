Hauptstraße wird zur Fußgängerzone: Freisinger Altstadtfest feiert Comeback

Das Freisinger Altstadtfest hat 2019 bis dato zum letzten Mal stattgefunden. Dann kam Corona. © Lehmann

Die Freisinger Hauptstraße wird am Samstag, 16. Juli, zur Flaniermeile. Dann nämlich feiert das Altstadtfest sein Comeback. Schon abends zuvor wird es laut.

Freising – Nach drei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie gibt es am kommenden Samstag, 16. Juli, allen Grund zum Feiern: Das 41. Freisinger Altstadtfest steigt. Und deswegen werden ab 16 Uhr Marienplatz und Untere Hauptstraße wieder in Freisings größten Biergarten, in eine Flaniermeile und in eine Partyzone verwandelt. Am Vorabend, Freitag, 15. Juli, machen bereits die Freisinger All-Star-Rock-Klassiker den Marienplatz zur Musikbühne.

Stadt Freising und Stadtverband für Sport freuen sich, dass es wieder losgeht,. Helferinnen und Helfer aus über 15 Sportvereinen stehen am kommenden Wochenende für den Auf- und Abbau bereit. Sie packen auch an den Schänken kräftig mit an.

Hauptstraße wird zur Fußgängerzone

Der offizielle Auftakt des Altstadtfests durch Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher findet um 18 Uhr auf dem Marienplatz statt. Ein wichtiger Hinweis: Wegen der Baustellensituation in der Oberen Hauptstraße muss das Fest komplett neu in der Unteren Hauptstraße geplant und aufgebaut werden. Der Marienplatz bleibt Zentrum des Festgeschehens.

Der Fahrverkehr bleibt draußen: Am Samstag, 16. Juli, wird von 12 bis gegen 1 Uhr am Sonntagmorgen die Hauptstraße zur Fußgängerzone. Zum Fest kommen die Besucher über die Hauptzugänge an der Oberen Hauptstraße, Bahnhofstraße, Ziegelgasse, Rindermarkt und Unteren Hauptstraße. Alle anderen Gassen werden gesperrt. Aus Sicherheitsgründen kann es zu Eingangskontrollen kommen.

Fest bietet viel Live-Musik

Das Fest selbst geht mit Musik um 16 Uhr los. Am Marienplatz beginnt die Freisinger Stadtkapelle unter der Leitung von Jürgen Wüst. In der Unteren Hauptstraße spielt die Bigband des Camerloher-Gymnasiums auf. Ab 18 Uhr werden auf dem Marienplatz die Holledauer Musikanten und in der Unteren Hauptstraße „Berni und Konsorten“ übernehmen.

Zudem gibt’s ein großes Angebot an kulinarischen Genüssen. Die Jüngsten erwartet das Kinderprogramm mit dem Spielbus der Stadtjugendpflege am Ende der Unteren Hauptstraße. Ausschankschluss beim Altstadtfest ist um 23.30 Uhr, Gläser werden nur bis 0.30 Uhr zurückgenommen. Das Altstadtfest findet nur bei guter Witterung statt. Es gibt keinen Ausweichtermin.

Das gilt auch für das Marienplatz-Open-Air am Freitag, 15. Juli: Da wird der Marienplatz ab 18 Uhr erst von Ralf Richards, Louis Thomaß & Peter Voice bespielt, bevor schließlich ab 20 Uhr die All-Star-Rock-Klassiker die Festival-Bühne betreten. (ft)