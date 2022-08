Jetzt neben dem Camerloher-Gymnasium: Am Dienstag startet das Freisinger Testzentrum durch

Der Umzug ist bald abgeschlossen

Der neue Standort liegt jetzt hinter dem Camerloher-Gymnasium am ehemaligen Sportplatz: Das Freisinger Testzentrum startet am Dienstag durch.

Neuer Standort

Freising – Das Corona-Testzentrum des Landkreises Freising wird am Dienstag, 16. August, an seinem neuen Standort wiedereröffnet. Das meldete nun das Landratsamt Freising. Pressesprecher Robert Stangl schreibt: „Ab diesem Tag kann man sich beim ehemaligen Sportplatz hinter dem Camerloher-Gymnasium (Containeranlage) in der Wippenhauser Straße in Freising täglich von 7 bis 16 Uhr testen lassen.“ Wie bisher stehen Antigen-Schnelltests sowie für berechtigte Personen mit entsprechendem Nachweis auch kostenlose PCR-Tests zur Verfügung.

Termine buchen

Ab diesem Samstag können unter www.coronatest-fs.de wieder Termine gebucht werden. Wer einen Antigen-Schnelltest machen möchte, kann auf dieser Seite direkt seine Daten eingeben und einen Termin auswählen. Um einen PCR-Test durchführen zu lassen, müssen sich laut Stangl die Probanden aktuell noch zweimal anmelden – beim Betreiber des Testzentrums und anschließend beim Labor (Synlab). Stangl: „Aktuell arbeiten die Techniker intensiv daran, dass künftig Schritt 1 übersprungen und man direkt zur Homepage des Labors weitergeleitet wird.“ Die Mitarbeiter des Testzentrums seien bei Fragen zur Anmeldung behilflich, vor allem auch, wenn jemand kein Smartphone oder Internet zur Verfügung hat.

Der Ablauf

Zum Ablauf: Im Testzentrum werden die Probanden in einem Zelt in Empfang genommen. Im Einbahn-System geht es dann zunächst im Container zur Anmeldung, wo die Daten abgeglichen werden, dann zur Testung und anschließend wieder aus dem Gelände heraus. Auf dem Testareal gilt für Besucherinnen und Besucher eine FFP-2-Maskenpflicht, die Beschäftigten können auch eine OP-Maske tragen.

Der Umzug des Landkreis-Testzentrums war notwendig geworden, weil der bisherige Standort Luitpoldanlage für Veranstaltungen (BR-Radltour, Volksfest) gebaucht wurde und wird. ft

