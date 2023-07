Akrobatische Sprünge ins kühle Nass: Am Sonntag wird’s im fresch Freising sauber spritzen

Ab ins Wasser – und das bitte auf eine möglichst spektakuläre Art und Weise: Spaß ist am Sonntag beim Arschbomben-Wettbewerb im fresch garantiert.

Spektakuläre Show im Freisinger Erlebnisbad

Der große „Splash“-Event im fresch Freising geht in die zweite Runde. Die Nationalmannschaft ist wieder mit dabei

Freising – Ein absolutes Sommerhighlight wartet am Sonntag, 23. Juli, auf alle Wasser-Fans. „Das Arschbomben-Event, das im vergangenen Jahr so grandiosen Anklang fand, geht nun in die zweite Runde“, meldet das fresch-Team: „Große und kleine Badegäste dürfen sich beim ,Splash im fresch’ auf eine spektakuläre Show freuen und sogar selbst Teil davon werden.

Training zum Start

Den Startschuss gibt die deutsche Nationalmannschaft im Splashdiving um 13 Uhr auf dem Fünf-Meter-Turm. Für ein Höhenspektakel der besonderen Art sorgen Trainer Oliver Hillebrecht und sein Team, das aus insgesamt sieben Weltmeistern besteht.

Nach den Profis sind die Kinder, Jugendlichen sowie Erwachsene dran und können selbst einen Sprung aus der Höhe ausprobieren. Tipps und Tricks, wie man es richtig zum Spritzen bringt, zeigt die Nationalmannschaft bei einem Workshop um 14 Uhr.

Nach der Trainingseinheit heißt es: ab ins Wasser. Auf dem Ein-, Drei-, und Fünf-Meter-Brett wird dann alles gegeben. Aus welcher Höhe der Sprung gewagt wird, entscheiden die Teilnehmenden selbst, ganz nach dem Motto: „Dabei sein ist alles.“ Die Anmeldung zum Workshop und dem Wettbewerb ist am Eventtag ab 11 Uhr direkt am Sprungbecken möglich und komplett kostenlos. Die Bewertung der Sprünge und die Beantwortung der Frage, wem die beste Arschbombe geglückt ist, übernimmt das deutsche Nationalteam.

Die Kategorien

Bewertet wird in den Kategorien Sprungtechnik, Landung, Höhe der Wasserspritzer und dem eigenen Freestyle-Charakter. Gewinnen wird, wer in den Durchgängen die meisten Punkte sammeln konnte. Für einen krönenden Abschluss des Tages gibt das Showteam um 16.15 Uhr noch einmal Vollgas auf dem Sprungturm. Anschließend folgt die Siegerehrung, bei der Pokale sowie tolle Preise vom fresch und den Eventsponsoren auf alle glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner warten. Das Event findet nur bei schönem Wetter statt. Aktuelle Infos werden dazu unter www.fresch-freising.de veröffentlicht. ft