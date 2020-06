Ampel ausgefallen: Böse Kollision in Freising - Hubschrauber im Einsatz

Zu einem schweren Unfall ist es an zentraler Stelle in Freising gekommen. Der Zusammenstoß zweier Autos ereignete sich unter unglücklichen Umständen.

Schwere Verletzungen hat sich ein Beifahrer bei einem Unfall in Freising zugezogen. Laut Polizei saß der 33-Jährige in einem VW Passat, der von einem 32-Jährigen gelenkt wurde und auf der Alois-Steinecker-Straße unterwegs war. Bei der Kreuzung mit der Prinz-Ludwig-Straße wurde der vorfahrtsberechtigte Passat von einer 56-jährigen Opel-Fahrerin übersehen, die Richtung Haindlfinger Straße fuhr.

Kollision: Die Ampel war außer Betrieb

Pech: die dort vorhandene Ampelanlage war an diesem Tag außer Betrieb. Der Passat krachte in das Heck des Opel. Während der 32-Jährige unverletzt blieb, zog sich sein Beifahrer schwere Verletzungen zu. Mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenschädigung wurde er per Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Zur Landung des Helikopters musste die Straße komplett gesperrt werden. Die Opel-Fahrerin erlitt Prellungen und kam ins Klinikum Freising. Sachschaden: rund 10 000 Euro. (ft)

