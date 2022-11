Kampf gegen Klimawandel: Freisinger Rentner beklebt Bankfiliale - Gericht verurteilt ihn zu Geldstrafe

Von: Magdalena Höcherl

Wegen einer Plakatklebeaktion in Freising musste sich ein Rentner vor Gericht verantworten. © Symbolfoto: Oliver Berg

Im Kampf gegen den Klimawandel hat ein Freisinger die Schaufenster der Deutsche-Bank-Filiale beklebt. Nun musste er sich vor Gericht verantworten. Das Urteil sorgte für Irritationen bei den Zuhörern.

Freising – Vor dem Sitzungssaal 2 am Amtsgericht Freising war am Montagmittag einiges los. Gut die Hälfte der rund 20 Personen, darunter Ex-Grünen-Stadtrat Jürgen Maguhn und DIE PARTEI-Chef Daniel Weigelt, musste wegen Platzmangels dann während der Verhandlung vor dem Saal ausharren. Drinnen erklärte der Angeklagte Ernst H. ausführlich die Motive für seine Tat.

Konkret geht es darum, dass Ernst H. am 26. März dieses Jahres gegen 8.30 Uhr zusammen mit einem in dieser Sache bereits verurteilten Mitstreiter die Schaufenster der Deutsche-Bank-Filiale an der Unteren Hauptstraße in Freising mithilfe eines Mehl-Wasser-Gemischs beklebt hat. Auf den sieben Plakaten prangte unter anderem das Logo der Aktionsgruppe Letzte Generation sowie der Appell „Stoppt den fossilen Wahnsinn“. Zwei Polizeibeamte nahmen den Vorfall auf, nachdem mehrere Passanten bei der Dienststelle angerufen hatten. Ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs war letztlich eineinhalb Stunden damit beschäftigt, die Plakate zu entfernen. Die Reinigungsrechnung über 139,51 Euro bezahlte H. Der Leiter der Bankfiliale stellte Strafantrag wegen Sachbeschädigung.

Dass er die Plakate geklebt habe, bestätigte H. Das sei aus seiner Sicht aus einem guten Grund geschehen: Knapp vier DIN A4-Seiten war die Erklärung lang, die der 72-Jährige in weißem Hemd und Janker verlas, gespickt mit Auszügen aus dem Pariser Klimaabkommen. Als Großvater von acht Enkelkindern könne er nicht anders.

„Verbrechen an den Menschen“

Da Aktionen wie die Klima-Mahnwache, die Ernst H. seit Februar 2019 regelmäßig in Freising organisiert, nicht den gewünschten Effekt erzielen würden, sei ziviler Ungehorsam wie in diesem Fall notwendig, um die Gesellschaft und somit letztlich die Politik mit Blick auf den Klimawandel endlich zu einem Umdenken und dementsprechenden Maßnahmen zu bewegen. Wie in den Pariser Zielen festgelegt, müssten die Finanzmittelflüsse mit diesem Ziel in Einklang gebracht werden. „Deshalb sind die Investitionen in Fossil, wie sie die Deutsche Bank macht, ein Verbrechen an den Menschen.“ Sein Gewissen verlange von ihm, „alles in meiner Reichweite Mögliche zu unternehmen, um mitzuwirken, dass dieses Elend noch abgewendet wird“.

Die Staatsanwältin machte deutlich, dass die Aktion laut H. zwar einem sinnvollen Anlass, dem Klimaschutz, dienen sollte. Trotzdem handle es sich letztlich um Sachbeschädigung. Diesen Vorwurf wies allerdings der Verteidiger – H. hat einen Freund mit Rechtskenntnissen in dieser Sache betraut – ab. Bei der Aktion habe man bewusst auf sogenannten „Mehlkleister“ gesetzt, der leicht wasserlöslich sei. Dass weder Polizei noch Bauhof davon wussten und den Plakaten mit Spiritus und Schaber zu Leibe rückten, sei nicht dem Angeklagten zur Last zu legen.

Der Verteidiger plädierte auf Freispruch, da die Plakate die Schaufenster nicht dauerhaft verändert und auch nicht beschädigt hätten. Außerdem seien im Kampf gegen die globale Klimakatastrophe mildere Mittel als diese Form von zivilem Ungehorsam bislang nicht erfolgreich. Die sechs Beweismittelanträge der Verteidigung – unter anderem die Ladung von Klimaforschern und Grünen-Bundestagsabgeordnetem Jürgen Trittin –, wurden abgelehnt.

Verhandlung als Bühne genutzt

Nach knapp zwei Stunden verlas Richterin Tanja Weihönig das Urteil, wonach sich Ernst H. in Mittäterschaft der Sachbeschädigung schuldig gemacht hatte. Er wurde zu 800 Euro Geldstrafe verurteilt. Der Straftatbestand der Sachbeschädigung sei erfüllt, weil „die visuell wahrnehmbare Oberfläche“, sprich die Schaufenster, für einen gewissen Zeitraum verändert worden sei. Zugunsten des Angeklagten spreche, dass er geständig war und der Polizei respektvoll begegnet sei. Zur Last legte die Richterin H. allerdings, dass er keine Einsicht zeige und stattdessen die Verhandlung sogar als Bühne nutze. „Die Beweggründe mögen wie auch immer sein und Sie dürfen Ideologien haben, wie Sie möchten. Das rechtfertigt aber nicht, Straftaten zu begehen.“ Diese Aussage sorgte für Gelächter und Kopfschütteln auf den Zuhörerplätzen.

Plakate hochhalten statt ankleben

Abgesehen davon sah Weihönig zahlreiche Möglichkeiten wie Demos oder Schilderaktionen ohne Kleber, um auf das Klimaschutz-Anliegen aufmerksam zu machen. „Warum haben Sie die sieben Plakate nicht einfach so hochgehalten? Sie haben ja genug Leute“, meinte sie mit Blick auf die Zuschauerreihen. „Das haben wir doch schon x Mal gemacht“, war von dort nach dem Ende der Verhandlung resigniert zu vernehmen.

Ernst H. behält sich vor, Berufung einzulegen. Und er kündigte schon im Vorfeld an: „Solange unsere Regierung und die Wirtschaft diesen selbstzerstörerischen Kurs weiterfährt, werde ich weiterhin friedlichen zivilen Widerstand leisten.“

