Freisinger Amtsgericht schafft Anlaufstelle für juristische Fragen

Von: Magdalena Höcherl

Willkommen beim Bürgerservice: Amtsgerichtsdirektor Stefan Priller mit (v. l.) den Mitarbeiterinnen Isabella Pfanzelt, Anita Forell sowie Bürgerservice-Leiterin Veronika Lampe. Sie und zwei weitere Kolleginnen kümmern sich um die Belange der Bürger. © Lehmann

Juristische Themen sind für Laien schwer zu verstehen. Nun hat das Amtsgericht Freising eine Anlaufstelle für Fragen geschaffen: den Bürgerservice.

Freising – Wie leite ich eine Klage ein? Was ist eine Verteidigungsanzeige? Wie füllt man das Formular vom Nachlassgericht richtig aus? Antworten auf diese Fragen erhalten Bürger seit März im neuen Servicebüro am Amtsgericht Freising. Seither wurden knapp 400 Anfragen beantwortet, etwa fünf pro Tag.

„Der Bürgerservice ist eine zentrale Anlaufstelle, damit die Bürger für allgemeine Fragen nicht in die einzelnen Fachabteilungen gehen müssen“, erklärt Amtsgerichtsdirektor Stefan Priller beim Termin vor Ort. Konkret sind die Mitarbeiterinnen im Bürgerservice Ansprechpartnerinnen für Fragen zu Zivil-, Familien- sowie Nachlassverfahren. Gerade bei Letzteren sei der Bedarf an Unterstützung groß.

Für Menschen, die online schlicht überfordert sind

„Der nächste Schritt soll sein, die Strafabteilung ins Boot zu holen“, erklärt Priller, etwa dass Einsprüche gegen Strafbefehle direkt beim Bürgerservice eingelegt werden können. Lediglich die Grundbuchabteilung sowie die für Betreuung deckt der Bürgerservice nicht ab, dort gibt es eigene Geschäftsstellen.

Das Ziel der neuen Servicestelle der Justizbehörde ist so nicht nur die Entlastung der einzelnen Abteilungen, sondern vor allem die niedrigschwellige Auskunft und Beratung. Trotz Digitalisierung – in Zivil- und Familiensachen kommt am Amtsgericht ab Herbst die elektronische Akte – sei eine direkte Anlaufstelle sinnvoll, so Priller. Es gebe nach wie vor Menschen ohne die nötige technische Ausrüstung, andere seien online schlicht überfordert.

Oft sind die Menschen, die kommen, in Ausnahmesituationen

Daher brauche es erfahrene Mitarbeiterinnen, durchaus auch mit psychologischem Feingefühl. Denn die Menschen, die im Bürgerservice um Rat fragen, befänden sich oft in Ausnahmesituationen. Etwa nach dem Tod eines Angehörigen oder wenn ein Opfer häuslicher Gewalt um einen Gewaltschutzbeschluss wie ein Kontaktverbot bittet. „Eine solche Anfrage hat immer Vorrang, und dafür nehmen wir uns auch eineinhalb bis zwei Stunden Zeit“, erklärt Veronika Lampe, Leiterin des Bürgerservice.

Allerdings, das ist Lampe wie auch Amtsgerichtsleiter Priller wichtig zu betonen: „Hier findet keine Rechtsberatung statt. Dafür gibt es Rechtsanwälte.“ Wer sich einen solchen nicht leisten kann, hat die Möglichkeit, einen Antrag auf Beratungshilfe zu stellen. Auch dabei hilft der Bürgerservice.

Auskunft bekommen: So geht’s

Der Bürgerservice ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet, in dringenden Fällen bis 16 sowie am Freitag bis 14 Uhr. Das Büro liegt gegenüber dem Eingang des Amtsgerichts. Ein Termin wird nicht benötigt, vor Ort zieht man eine Wartenummer. Telefonisch ist die Servicestelle unter (0 81 61) 18 01 20 erreichbar. Wichtig: Antragsteller müssen ihren Ausweis und auch sonst alle verfügbaren Dokumente zum Sachverhalt mitbringen.

