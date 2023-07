Amtsgerichtsgarten wird wieder Kulturtreff: Freisinger Sommerwunder geht in die nächste Runde

Teilen

Freuen sich auf das Sommerwunder: (v. l.) Musikschulleiter Odilo Zapf, Kulturreferentin Susanne Günther, Kulturamtsleiter Markus Bader, Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger, Uferlos-Geschäftsführer Vipo Maat und Fritz Andresen von der Stadtjugendpflege. © Lehmann

Es wird wieder Zeit für das Freisinger Sommerwunder. Kulturamt, Stadtjugendpflege, Musikschule und Uferlos-Team haben erneut ein Programm zusammengestellt, bei dem für jeden was dabei ist.

Freising – Eines steht jetzt schon fest: Der Sommer in Freising wird ein grandioser und ganz und gar wunderbarer werden. Der Grund ist einfach: Bereits zum vierten Mal wuchten das Kulturamt, die Stadtjugendpflege und die Musikschule der Stadt Freising in Kooperation mit dem Uferlos-Team ein gewaltiges Kulturprogramm auf die Bühnen im Amtsgerichtsgarten und im Stadtgarten vom Lindenkeller. Mit Willy Astor, Claudia Koreck, Amy und Wally Warning und noch vielen anderen Top-Acts können sich die Freisinger auf ein Sommerwunder freuen, bei dem es zehn Tage lang heißen wird: Tanzen und feiern bis die Füße wehtun!

Kultstatus erreicht

Längst hat das Freisinger Sommerwunder einen formidablen Kultstatus weit über die Landkreisgrenze hinaus erreicht, nämlich als eine kleine und sehr feine Kulturreihe auf hohem Niveau. Was immer schon ein markantes Markenzeichen des Freisinger Sommerwunders war: hochkarätige Künstler ganz hautnah und in einem intimen Rahmen unter dem Sternenzelt zu erleben.

Das Programm

Diesem Konzept bleiben sich auch heuer die Festival-Macher treu, was das umwerfende Line-up beweist – darunter auch der Wortakrobat und Kult-Liedermacher Willy Astor, der am 27. Juli die Domstadt zum Lachen, Schmunzeln und Nachdenken bringen wird. Ein weiteres Highlight ist natürlich auch die bayerische Singer/Songwriterin Claudia Koreck am 29. Juli. Koreck tritt in Freising übrigens in ganz kleiner Besetzung auf, nämlich als Duo, und könnte alleine deshalb schon relativ zügig ausverkauft sein.

Für sehr viele „positive Vibrations“ werden am 30. Juli Amy und Wally Warning im Stadtgarten sorgen, die ja mehr oder weniger eh schon musikalische Stammgäste in der Domstadt sind. Aber auch die Klassik-Freunde kommen heuer wieder mal voll auf ihre Kosten: Am 22. Juli gastiert nämlich das inzwischen sehr bekannte HANA-Quartett auf der Amtsgerichtgarten-Bühne und will den Freisingern einen unvergesslichen Abend unter freiem Himmel bereiten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Während am 28. Juli das bekannte Diknu-Schneeberger-Trio für feinsten Gipsy-Swing sorgen wird (Vorband: Abseits Ramblers), dürfen sich die Freisinger am 23. Juli erneut auf Julia Schröter freuen, die mit ihren Jazz-Songs bereits bei vergangenen Sommerwundern Gäste aus Nah und Fern verzaubert hat. Freilich ist das noch längst nicht alles: Am 30. Juli verwandelt das Max Neissendorfer Trio den lauschigen Garten in einen New Yorker Club, und zwar mit seiner viel beachteten Hommage an Frank Sinatra, während am 23. Juli die Indie-Formation Impala Ray mit warmen Grooves und lässigen Lyrics zu einem Sommernachtstanz im Stadtgarten auffordern wird.

Nicht nur Musik, sondern auch Theater und Kinderprogramm

Und das hat es auch noch nie gegeben beim Freisinger Sommerwunder: Zwei Konzertflügel auf der Bühne samt vier dazugehörigen Pianisten, die als die vier Pianeure landauf und landab für ausverkaufte Säle sorgen – Termin: 20. Juli.

Das Besondere und Ungewöhnliche am Sommerwunder ist vor allem seine Liebe zum Theater, denn auch dieses Jahr wird sich die Konzertbühne in die Bretter, die die Welt bedeuten, verwandeln. Freuen dürfen sich die Kunst- und Kulturfreunde am 23. Juli auf „Ratatata! Die wirklich wahre Geschichte von Bonnie & Clyde“ – ein Komödienspektakel von und mit dem Star-Ensemble Constanze Lindner, Michael Altinger und Alexander Liegl.

Und freilich wird auch heuer wieder etwas für die Kinder geboten, nämlich zwei Theaterstücke, am 23. Juli auf die Bühne gebracht vom Kuck und Lausch-Theater, außerdem ein Mitmachkonzert von der Spaßbagage am 30. Juli.

Tickets und Infos

Tickets zu den jeweiligen Veranstaltungen gibt es in der Touristinfo Freising, Telefon (0 81 61) 54 43 33, oder unter www.reservix.de. Wichtig: Die Plätze werden nicht zugewiesen, es gilt freie Platzwahl, weshalb es sich empfiehlt, frühzeitig zu erscheinen. Das Festival beginnt am 20. Juli und endet am 30. Juli. Weitere Informationen gibt es online unter www.sommerwunder.de.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.