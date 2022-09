Fahrlehrer schlägt Alarm: „Anarchie“ führt in Freising zu lebensgefährlichen Verkehrssituationen

Von: Manuel Eser

Teilen

Eine Bahn für zwei Richtungen: Die zahlreichen Pkw, die überall an Freisinger Straßenränder parken, engen die Fahrbahn so stark ein, dass sie faktisch zu Einbahnstraßen werden. Nicht einmal Radler kommen hier sicher an Autos vorbei. Die Folge: Radfahrer weichen auf den Gehweg aus, wo es zu Konflikten mit Fußgängern kommt. Dies ist einer der „Systemfehler“ im städtischen Verkehr, den Fahrlehrer Dirk Dlugosch kritisiert. © Eser

Jeden Tag erlebt Fahrlehrer Dirk Dlugosch auf Freisings Straßen lebensgefährliche Momente. Sein Vorwurf: Viele kleine Systemfehler führen zur Verkehrsanarchie.

Freising – Autofahrer, die in Stausituationen Abkürzungen über Radwege nehmen oder sich gegen die Fahrtrichtung der Einbahnstraße ihren Weg bahnen. Radfahrer, die über sich öffnende Autotüren purzeln – oder selbst einen Fußgänger anrempeln. Und immer wieder Situationen, wo Verkehrsteilnehmer gerade so haarscharf aneinander vorbeischrammen, ohne zu Schaden zu kommen. Das sind Szenen, die Fahrlehrer Dirk Dlugosch in Hülle und Fülle erlebt. „So sieht mein beruflicher Alltag aus“, betont er. „Willkommen in meiner Welt!“

Als Fahrlehrer wird Dlugosch jeden Tag Zeuge von zig brenzligen Situationen für Leib und Leben. Er wünscht sich, dass sich das ändert. Deshalb hat er das FT zu einer kleinen Rundfahrt eingeladen, um auf die Verkehrsprobleme aufmerksam zu machen, die sich aus seiner Sicht in den vergangenen Jahren immer mehr überhand genommen haben.

Viele „Systemfehler“ erhöhen Unfallrisiko

Und tatsächlich: Allein in den 35 Minuten der gemeinsamen Fahrt spielen sich mehrere Szenen ab, bei denen Verkehrsregeln grob missachtet werden. Senioren, die mit ihren Rollatoren auf der Straße spazieren, weil der Gehweg zu schmal oder holprig ist. Radfahrer, die eine vierspurige Straße an einer Kreuzung ohne Rücksicht auf Verluste diagonal überqueren. Und ein Pkw, der ungebremst über eine rote Ampel schießt. Dabei geht es Dlugosch nicht um große Brennpunkte oder Baustellen-Bereiche, die per se ein erhöhtes Unfallrisiko bergen, sondern um die vielen kleinen Missstände, die zu etlichen Konflikten im Verkehr und zu einem permanenten Risiko führen. „Systemfehler“ nennt sie Dlugosch.

Ein großer Teil der Verkehrsmisere hat mit den unzähligen Autos zu tun, die Stoßstange an Stoßstange aufgereiht am Fahrbahnrand stehen. Ob Lankesberg oder Goldberg, ob der Bereich zwischen Prinz-Ludwig- und Wippenhauser Straße oder Lerchenfelder Seitenstraßen – überall im Stadtgebiet das gleiche Bild. „Noch vor zehn, 15 Jahren war das nicht so, dass überall so viele Autos auf der Straße rumgestanden sind“, sagt Dlugosch.

Radler weichen auf Gehwege aus und gefährden Fußgänger

Inzwischen aber werden durch den parkenden Verkehr die meisten Fahrbahnen so eingeengt, dass nicht einmal mehr ein Fahrrad und ein Auto mit gebührendem Sicherheitsabstand aneinander vorbeikommen, geschweige denn zwei Pkw. Sie werden de facto zu Einbahnstraßen. Oder anders ausgedrückt: „Die Autos müssen sich immer wieder Lücken suchen, um dem Gegenverkehr auszuweichen“, erklärt Dlugosch. „Bedenkt man zudem mit, dass durch die vielen parkenden Autos die Sicht aller Verkehrsteilnehmer massiv eingeschränkt ist, entstehen so viele gefährliche Situationen, die zu Unfällen führen können. Dass Radler und Autofahrer miteinander kollidieren, erlebe ich in unschöner Regelmäßigkeit.“

Die Folge: Weil sich Radfahrer auf den Straßen nicht mehr sicher fühlen, weichen sie immer mehr auf Gehwege aus. „Da sind sie die Stärkeren, da haben sie keinen natürlichen Feind“, erklärt Dlugosch. Selbst auf der Kammergasse sei das so, obwohl es dort inzwischen am Rand der Fahrbahn einen deutlich markierten Radweg gibt. „Diesen grünen Streifen nutzen die meisten aber nicht – aus Angst, von Autofahrern übersehen zu werden. Und so wird der Gehweg zur Fahrradstraße gemacht.“ Und das gehe zu Lasten der Fußgänger, die nicht nur das schwächste Glied in der Kette seien, sondern auch der Letzte, der Schutz erfahre.

Die Lösungsvorschläge sind zum Teil radikal

Dlugosch kritisiert aber nicht nur, er hat auch Lösungsvorschläge. Eine ganze Menge, manche davon sind radikal. Eine Forderung lautet: „Der ruhende Verkehr muss abgeräumt werden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Straßen als öffentliche Parkräume gedacht waren.“ Einbahnstraßen seien eine gute Lösung, dann dürfe das aber nicht so sein wie zumeist in Freising, dass auf beiden Seiten geparkt werden könne. „Denn dadurch haben wir wieder dasselbe Dilemma.“ Ebenfalls ein Dorn im Auge sind Dlugosch Wege, die für Radler und Fußgänger ausgewiesen sind, ohne dass es eine markierte Abgrenzung gibt.

Wenn keiner mehr Angst hat, bestraft zu werden, dann macht sich Anarchie breit.

Auch die Straßenbauordnung muss seiner Meinung nach dringend überarbeitet werden. „Die stammt noch aus den 50er Jahren“, berichtet er. Die Größenordnungen, die da für den Bau von Straßen und Wegen gelten würden, hätten nichts mehr mit dem realen Platzbedarf heutiger Verkehrsteilnehmer zu tun. Als Beispiel nennt Dlugosch Parkplätze und Parkhäuser: „Da kommt doch kaum jemand mehr aus dem Auto – nicht, weil die Fahrzeuge schlampig geparkt sind, sondern weil die Parkplätze einfach zu klein dimensioniert sind.“

Keiner hat mehr Angst, bestraft zu werden

Weitere Alternativen zur Verbesserung der Verkehrssituation sind für Dlugosch 30er-Zonen auf engen Straßen und in Wohngebieten, der Bau neuer Radwege und die Einführung von Kennzeichen an Fahrrädern. „Denn wenn die Radler nicht mehr anonymisiert sind, werden sie sich auch mehr an Verkehrsregeln halten.“

Parkverbote an den Straßenrändern zugunsten des Verkehrsflusses lassen den Fahrzeugbestand nicht verschwinden, sondern sorgen zum einen für Verlagerungen.

Freilich müssten Stadt und Polizei dann auch wieder verstärkt den Verkehr kontrollieren. „Da passiert so gut wie nichts mehr“, sagt der Fahrlehrer. „Das geht zu Lasten der Schwächeren.“ Nicht nur für unzählige Fahrradfahrer, sondern auch für etliche Autofahrer würden rote Ampeln gar nicht mehr existieren. „Die fahren einfach, egal welche Farbe angezeigt wird. Wenn keiner mehr Angst hat, bestraft zu werden, dann macht sich Anarchie breit.“

Stadt arbeitet an einer Lösung der Probleme

Vom Freisinger Tagblatt mit diesen SOS-Signalen konfrontiert, spricht Rathaus-Sprecherin Christl Steinhart von „schlüssigen Lösungen“, die der Fahrlehrer aufgegriffen habe. Sie verweist darauf, dass die Stadt ja bereits, wie im Tagblatt berichtet, ein neues Parkraumbewirtschaftunskonzept in Angriff genommen habe. Mit einem Bündel an Maßnahmen sollen dann auch etliche von Dlugosch angesprochenen Probleme beseitigt werden.

Es geht mir nicht darum, den Sheriff zu spielen, aber ich erlebe jeden Tag zig Situationen, die lebensgefährlich sind. Mir geht es um Fairness und um Sicherheit im Verkehr.

Steinhart betont aber: „Die Zahl der Pkw in den Haushalten hat sich erhöht, generelle „Parkverbote an den Straßenrändern zugunsten des Verkehrsflusses lassen den Fahrzeugbestand nicht verschwinden, sondern sorgen zum einen für Verlagerungen, zum anderen für eine Erhöhung der Durchfahrtsgeschwindigkeiten in nach wie vor engen Straßen.“ Mit Anwohnerparkzonen möchte die Stadt hier den Parkdruck senken. Dank des Kommunalen Ordnungsdiensts sollen die Kontrollen im Stadtgebiet intensiviert werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dlugosch begrüßt die neuen Anstrengungen der Stadt. „Änderungen zum Positiven lassen sich nur gemeinsam mit den Vertretern des Systems realisieren – und mit einer Verkehrsüberwachung, die alle mit einbezieht.“ Eines ist ihm wichtig: „Es geht mir nicht darum, den Sheriff zu spielen, aber ich erlebe jeden Tag zig Situationen, die lebensgefährlich sind. Mir geht es um Fairness und um Sicherheit im Verkehr.“