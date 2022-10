Unterricht zwischen Bäumen: Anbau der Freisinger Grundschule St. Lantbert setzt auf Licht und Natur

Große Fenster und viel Holz: Der Erweiterungsbau der Grundschule St. Lantbert in Lerchenfeld ist fast fertig. Nach den Herbstferien soll er genutzt werden. © Lehmann

Der Erweiterungsbau der Grundschule St. Lantbert in Freising-Lerchenfeld ist fast fertig: Nach den Herbstferien sollen die Räume bezogen werden.

Freising – Es sind zwei Dinge, die am Erweiterungsbau der Grundschule St. Lantbert im Stadtteil Lerchenfeld sofort auffallen: zum einen die riesigen Fenster, die für viel natürliches Licht in den Klassenzimmern sorgen, und zum anderen die Unterrichtsräume selbst, die aufgrund des Hauptbaustoffs Holz warm und freundlich anmuten. Bereits nach den Herbstferien können die ersten Kinder in den Anbau umziehen, der allerdings vorwiegend als offene Ganztagsschule genutzt werden soll. Beim Ortstermin am Dienstag lud Bürgermeisterin Eva Bönig zusammen mit der Schulleiterin Juliane Dorfmüller und dem Hochbau-Amt Freising zu einem Spaziergang durch die neuen Räume.

Nachhaltigkeitskriterien „absolut verwirklicht“

Das einleitende Lob von Bönig war eindeutig: „Das schaut einfach toll aus!“ In einer Rückschau erinnerte die Bürgermeisterin an die zahlreichen Umstrukturierungen, welche die Schule über all die Jahre habe mitmachen müssen – unter anderem die Causa „Schulpavillons“ an der Finkenstraße, die einst eigentlich als reines Provisorium errichtet worden seien, und in denen aktuell noch die offene Ganztagsschule untergebracht ist.

Nicht nur die Mensa nahm Bürgermeisterin Eva Bönig genau unter die Lupe. © Lehmann

Diese soll nun in den Erweiterungsbau umsiedeln, die Pavillons hingegen werden dann zu Werk- und Mehrzweckräumen. Auch zwei Klassen dürfen schon bald in den neuen Bau umziehen, was Schulleiterin Dorfmüller besonders freut – wie auch per se die großzügig angelegte neue Mensa mit allem Drum und Dran. In der alten Mensa soll laut Dorfmüller dann auch wieder ein Werkraum untergebracht werden. Auch das imponierte Bönig: „Die Nachhaltigkeitskriterien sind absolut verwirklicht worden. Da braucht man nur mal zu schnuppern.“

Neben der Verwendung von Fichtenholz für die Wände und Eschenholz für die Fußböden waren den Planern auch die großen Fenster wichtig gewesen, die immer einen Blick auf die alten Lerchenfelder Bäume erlauben und damit sozusagen die Natur in das Klassenzimmer holen.

Kostenüberschreitung „noch moderat“

Was Bönig freilich eingestehen musste: „Die Kosten wurden mit 11,6 Prozent leicht überschritten.“ Allerdings sei diese Verteuerung in Zeiten von Krisen und Baustoffmangel letztendlich „noch moderat“. Aktuell sei man bei einem Kostenstand von 4,3 Millionen Euro brutto, sagte Robert Naujokat vom Freisinger Hochbauamt. Allerdings steckten in dem Gebäude mit einer Nutzfläche von 750 Quadratmetern auch „einige Einfamilienhäuser“.

Weil von Anfang an klar war, dass der Anbau mit Fernwärme beheizt werden soll, wurde die Gunst der Stunde genutzt und auch der restliche Schulkomplex von Gas auf Fernwärme umgestellt. Ein weiterer Höhepunkt: Der neue Eingang von der Moosstraße her erlaubt sofort einen charmanten Blick auf den gesamten Gebäudekomplex samt Pausenhof und ist somit auch gestalterisch ein deutlicher Zugewinn. „Ja, das ist genau das, was wir in und für Freising wollten“, betonte Bürgermeisterin Bönig abschließend.

Richard Lorenz

