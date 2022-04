Angebot und Nachfrage zusammenbringen: Ukraine-Helferkreis in Freising gegründet – Infoabend am Mittwoch

In Freising gibt es jetzt einen Ukraine-Helferkreis, der Hilfesuchende und Menschen, die Hilfe anbieten, zusammenbringt. Am Mittwoch findet ein Infoabend statt.

Freising – Um geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die in Freising untergekommen sind, besser helfen zu können, gibt es einen neuen Helferkreis. Dort können sich Ukrainer und Freisinger vernetzen, erklären die Verantwortlichen. Aktuell besteht das Kern-Team aus zehn Engagierten, darunter zwei Frauen, die aus der Ukraine stammen und schon länger in Freising leben.

Für Mittwoch, 6. April, ist um 19 Uhr im Saal des Grünen Hofs an der Erdinger Straße 42 ein Infoabend für alle, die sich einbringen möchten, geplant. Zunächst soll es in erster Linie darum gehen, das Projekt bekannter zu machen. Um Angebot und Nachfrage von Anfang an passgenau zu organisieren, hat der Kreis verschiedene Mailadressen eingerichtet. Je nach Bedarf gibt es verschiedene Gruppen, die sich um spezielle Themen kümmern.

Sie benötigen Hilfe?

Wer nach der russischen Invasion geflüchtet ist und nun Unterstützung braucht, um sich in der Domstadt zurechtzufinden, Deutsch lernen möchte und Kontakt zu anderen Geflüchteten aufnehmen will, kann sich per Mail an mail@ukr.fshk.de an den Helferkreis wenden.

Sie wollen mithelfen?

Freisingerinnen und Freisinger, die den Menschen aus der Ukraine unter die Arme greifen wollen, können das auf verschiedenen Wegen tun. So gibt es beispielsweise Zeit-Patenschaften: Eine Familie wird vorübergehend begleitet, um sich im Alltag zurechtzufinden, zum Beispiel bei Behördengängen, Bankterminen oder Arztbesuchen. Fragen zu Kindergarten und Schule werden beantwortet, Einkaufsmöglichkeiten gezeigt oder Bus- und Bahnverbindungen erklärt. Interessierte schreiben an patenschaft@ukr.fshk.de.

Sprache ist der Schlüssel. Daher werden einerseits Dolmetscher gesucht: Wer Ukrainisch oder Russisch spricht und bei Bedarf helfen kann, meldet sich unter dolmetscher@ukr.fshk.de. Wer andererseits Deutschkurse anbieten möchte oder Informationen dazu braucht, bekommt per Mail an deutschkurse@ukr.fshk.de Auskunft.

Außerdem gibt es im Helferkreis eine Gruppe, die sich um die Freizeitgestaltung kümmert. Bürger, die sich auf diesem Gebiet engagieren und geflüchteten Menschen ein wenig Ablenkung ermöglichen möchten, wenden sich an freizeit@ukr.fshk.de. Geplant sind Treffpunkte beziehungsweise Kurse sowohl für Erwachsene als auch Senioren und Kinder – etwa ein Mutter-Kind-Treff, Bastelnachmittage, Kochabende oder gemeinsames Sporteln.

Gesucht wird überdies ein (Not-)Fahrdienst, der Menschen zu Terminen bringen kann, die nur schwer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. Die richtige Mailadresse hierfür lautet fahrdienst@ukr.fshk.de.

Fragen, Anregungen und Anmerkungen, die über das bestehende Angebot hinausgehen, nimmt der Helferkreis Freising Ukraine per Mail an ukr@fshk.de entgegen.

