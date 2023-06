Betrunkener schlägt in Freisinger Innenstadt auf Taxi ein und nutzt dann Hundeleine zur Attacke

Dritte handfeste Auseinandersetzung in kurzer Zeit

Zum dritten Mal binnen kürzester Zeit ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung in Freising gekommen. Dieses Mal war ein Taxi der Grund für den Streit.

Freising – Bereits am Donnerstag kam es in Freising zu zwei Attacken „der ungewöhnlichen Art“, wie die Polizei es formulierte. Am Freitag spielte sich nun erneut eine aggressive Auseinandersetzung in der Innenstadt ab. Dieses Mal kam es auf der Unteren Hauptstraße zu einem Konflikt zwischen einem Fußgänger und einem Taxi, bei dem sich ein Dritter einschaltete.

Wie die PI Freising mitteilt, lief ein 28-jähriger Freisinger am Freitagabend um 21.45 Uhr „mitten auf der Straße“ und geriet dadurch in Konflikt mit einem Taxi, das ebenfalls auf der Unteren Hauptstraße unterwegs war, den Fußgänger aber nicht passieren konnte. Den 28-Jährigen machte die Situation aggressiv. Zeugen sahen, wie er auf das Auto einschlug.

Ein Zeuge griff ein und wurde selbst Ziel von Attacken

Auch ein 26-jähriger Freisinger bekam die Szene mit, stellte den Herrn zur Rede – und wurde nun selbst Ziel von Attacken. Wie die Polizei Freising berichtet, ging der 28-Jährige mit einer Hundeleine auf den Jüngeren los, der sich das aber nicht gefallen ließ und selbst zum Angriff überging. Durch die Schläge des Zeugen erlitt der Taxi-Rivale eine Kopfplatzwunde und wurde ins Klinikum Freising eingeliefert. Er hatte einen Alkoholwert von knapp zwei Promille. Der 26-Jährige war mit 0,2 Promille nur sehr leicht angetrunken und blieb nach aktuellem Kenntnisstand der PI Freising unverletzt.

Nun wird gegen beiden wegen Körperverletzung ermittelt. Da zu diesem Zeitpunkt die Innenstadt noch sehr belebt war, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizei Freising zu melden unter Tel. (0 81 61) 5 30 50.

Es ist der dritte ähnlich gelagerte Vorfall binnen kürzester Zeit. Tags zuvor war, wie berichtet, zunächst eine 18-Jährige am Freisinger Bahnhof unvermittelt von einer älteren Frau attackiert und leicht verletzt worden. Im Baustellenbereich der Oberen Hauptstraße rempelte ein Unbekannter einen 65-Jährigen vom Rad, weil dieser am Nadelöhr im Baustellenbereich – entgegen der Regelung dort – nicht absteigen wollte.

