Parken am Bahnhof: Vorfahrt für Busse und Fahrräder - Stellplätze für Autos fallen weg

Von: Andreas Beschorner

An der P+R-Anlage am Freisinger Bahnhof fallen künftig Stellplätze für Autos weg. (Symbolbild) © DPA Deutsche Presseagentur

Im Bereich der Freisinger P+R-Anlage fallen künftig Stellplätze für Autos weg. Dafür entstehen neue Radstellplätze und Bushaltestellen.

Freising – Vor einem Jahr wurde die Verwaltung beauftragt, für den Bereich der P+R-Anlage, Bushaltestellen und Fahrradabstellanlage am Bahnhof eine Entwurfsplanung für neue Bus- und Fahrradabstellplätze zu erarbeiten. Diese Planung lag nun vor und wurde vom Planungsausschuss auch so auf die weitere Reise geschickt.

Die neuen Fahrradabstellplätze und Bushaltestellen sollen im Bereich zwischen dem Zaun der Gleisanlagen und der Fahrbahn entstehen. Entfallen sollten dabei die 22 Pkw-Stellplätze in der Parkreihe C 11, was bei einer Gesamtkapazität von 939 Pkw-Stellplätzen in der P+R-Anlage einem Anteil von zwei Prozent entspricht. Mehrere Überprüfungen des MVV zum Bedarf an Fahrrad- und Pkw-Stellplätzen aus den Jahren 2005, 2014 und 2021 ergaben, dass am P+R-Platz im Bereich der nördlichen Unterführung zirka 400 Fahrradabstellplätze als Doppelstockparker mit Überdachung geschaffen werden sollen (wir haben berichtet). Außerdem sollte ein Gehweg am Zaun entlang zu der barrierefreien Unterführung in der Mitte der Bahnsteige geplant werden.

412 neue Fahrradabstellplätze sollen entstehen

Es wurden zunächst drei Varianten entwickelt: In der Vorzugsvariante sind nun insgesamt 412 Fahrradabstellplätze als Doppelstockparker mit Überdachung geplant. Die 14 mit neuen Ladesäulen ausgestatteten Pkw-Stellplätze sollen am Rand des Parkplatzes, in der Parkreihe C 9 entstehen. Durch den Umbau der Bushaltestellen und der Anfahrtswege müssen in mehreren Parkreihen Stellplätze entfallen, insgesamt 63 Stück. Das entspricht einem Anteil von rund sieben Prozent der Gesamtkapazität. Abgesehen von den Haltestellen der Busse sollen die Asphaltflächen nicht zurückgebaut werden, vor allem im Hinblick auf eine spätere Planung des Areals im Rahmen des „Strukturkonzept Bahnhof“.

Das alles gibt es freilich nicht gratis: Mit rund einer Million Euro muss man rechnen. Allerdings sind im Rahmen der B+R-Offensive Förderungen für Fahrradabstellanlagen zu erwarten. Gefördert werden neben der Anschaffung und Montage der Radabstellanlagen auch die Überdachung und Herrichtung der Flächen im Bereich der Radabstellanlagen inklusive der Tiefbauarbeiten. Bezüglich der erforderlichen Umbaumaßnahmen für die Busse besteht zudem die Möglichkeit, Zuwendungen nach dem BayGVFG (Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) zu beantragen.