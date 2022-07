Biounterricht zum Anfassen: Am Camerloher-Gymnasium sind eine Glucke und ihre vier Küken eingezogen

Ein Teil des AK Hühner: (v. l.) Alina Wallentin (Q11), Magdalena Fischer (10c), Magdalena Popp (7a), Leonie Sailer (7a), Anna-Lena Sailer (Q11) und Lehrerin Cornelia Meinhardt, die die Gruppe leitet. © Spanrad

Wer braucht Schulhunde, wenn er Schulhühner haben kann? Die gibt‘s jetzt am Camerloher-Gymnasium in Freising. Ein Pilotprojekt, das die gesamte Schulfamilie begeistert.

Freising – Schulhunde gibt es schon an mehreren bayerischen Schulen, aber welche hat schon eigene Hühner? Am Camerloher-Gymnasium in Freising sind vor einiger Zeit eine Glucke und ihre vier Küken eingezogen. Jetzt gibt es Biounterricht zum Anfassen.

Die Idee stammt von den Q11-Schülerinnen Alina Wallentin und Anna-Lena Sailer. Sie erfreuten sich an den vielen Küken auf dem Bauernhof von Anna-Lenas Eltern. „Solche Küken mit einer Glucke bei uns auf dem Schulgelände wäre super. Darüber würden sich sicherlich auch unsere Mitschülerinnen und -schüler freuen“, dachten sich die beiden.

Arbeitskreis gegründet

Bis die Hühner am Camerloher einzogen, verging ein Jahr. „Wir mussten viele Hürden überwinden.“ Am einfachsten war es noch, eine Lehrkraft zu finden, die den neuen AK Hühner leitet. Biologie- und Chemielehrerin Cornelia Meinhardt hält zu Hause selbst ein paar Hühner und war sofort dabei. Auch weitere Mitglieder für den AK zu finden, sei völlig problemlos gewesen. „Mittlerweile zählt unser AK 40 Mitglieder.“

Streicheleinheiten bekommen die vier Küken und die Glucke oft von den Schülerinnen. Sie lernen so unter anderem, Verantwortung zu übernehmen. © Spanrad

Den Initiatorinnen war bewusst, dass die Versorgung von Hühnern rund um die Uhr, sieben Tage die Woche gewährleistet sein muss. Und dazu braucht es viele Mitarbeiter. Der Betreuungsdienst ist perfekt organisiert, laufend wird Protokoll geführt. Neben AK-Leiterin Meinhardt haben sich weitere Lehrkräfte bereit erklärt, die Betreuung der Küken mit ihrer Glucke zu unterstützen. Weil Lehrerin Anke Frantzke einen kleinen Hühnerstall leihweise zur Verfügung stellte und der Elternbeirat die Finanzierung des restlichen Equipments sicherstellte, war relativ rasch ein weiterer wichtiger Schritt zur Realisierung des Projekts gemacht.

Dann wurde es bürokratisch – und damit schwierig. Hühnerhaltung auf einem Schulgelände ist in den Bestimmungen für Schulgebäude nicht vorgesehen. Die Verhandlungen mit dem Landratsamt, dem zuständigen Sachaufwandsträger, seien nicht einfach gewesen und hätten sich lange hingezogen, erinnern sich Alina und Anna-Lena. „Wir mussten viele Auflagen erfüllen. Beispielsweise muss das Tierwohl gesichert sein und die Abfallbeseitigung genau geregelt sein und vieles mehr.“ Schließlich gab das Landratsamt grünes Licht für die Hühnerhaltung – und damit auch für ein Huhn auf dem Hof der Familie Sailer, um Eier auszubrüten. Die Glucke mit ihren vier Küken siedelte dann zwei Wochen nach den Pfingstferien in den schmucken Camerloher-Hühnerstall über.

Die Tiere lassen sich nicht stressen

Seither sind die vier Küken mit ihrer Glucke ein echter Anziehungsmagnet für die Schüler. In den Pausen dürfen sie die Küken und das Huhn auch mal in die Hand nehmen und mit ihnen kuscheln. „Das ist ganz wichtig“, sagen Alina und Anna-Lena. „Weil die Küken und das Huhn von klein auf an Menschen gewöhnt sind, lassen sie sich davon überhaupt nicht stressen.“ Glucke und Küken dürfen auch regelmäßig den Stall verlassen und auf dem Schulgelände nach Lust und Laune scharren und picken. Mit Haferflocken lassen sie sich dann einfach wieder in den Stall locken.

Wenn ihre Mitschüler mit den Tieren kuscheln, informieren Alina und Anna-Lena sie über Hühner und erklären, was bei der Haltung zu beachten ist – Biounterricht zum Anfassen.

Der hohe pädagogische Wert des Projekts steht für Alina und Anna-Lena sowie AK-Leiterin Cornelia Meinhardt außer Frage: Die Kinder könnten so lernen, Verantwortung zu übernehmen und wichtige Regeln im Umgang mit Tieren einzuhalten.

Fortsetzung soll folgen

Sehr schade sei allerdings, dass die Bürokratie die Haltung von Hühnern nur für sechs Wochen zulässt. Also müssen die Küken mit ihrer Glucke am letzten Schultag das Camerloher-Gelände wieder verlassen. Die Küken nimmt Cornelia Meinhardt bei sich zu Hause auf. Und die Glucke kehrt zu den Sailers auf den Bauernhof zurück. Das soll aber nicht das Ende des AK Hühner sein. „Es wäre jammerschade, wenn dieses Pilotprojekt keine Fortsetzung finden könnte“, sagt Cornelia Meinhardt.

Wie man es im kommenden Jahr wieder aufleben lassen könnte, wird derzeit überlegt. Allzu schlecht dürften die Chancen nicht stehen, denn auch die Schulleitung ist begeistert von dem Hühner-Projekt, betont stellvertretende Schulleiterin Hanne Singer. „Das ist sehr schön, was die Schülerinnen hier ins Leben gerufen haben.“

