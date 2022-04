„Saisonaler Effekt“: Arbeitslosigkeit im Kreis Freising zurückgegangen - Flüchtlingsberatung eingerichtet

Die Arbeitslosenquote im Kreis Freising ist im März gesunken. Symbolbild © Uwe Anspach / dpa

Die Arbeitsagentur hat ihre März-Bilanz vorgelegt. Die Arbeitslosenquote im Kreis Freising ist weiter zurückgegangen - und liegt jetzt bei 2,5 Prozent.

Landkreis – „Der positive Trend auf dem regionalen Arbeitsmarkt setzt sich fort: Die Zahl der Arbeitslosen reduzierte sich in den Landkreisen Freising, Erding, Dachau und Ebersberg im März auf 8155 Personen. Das waren 621 Arbeitslose weniger als im Februar und 2544 Personen weniger als im März 2021“, meldet Agentursprecherin Christine Schöps: „Die Arbeitslosenquote sank im März um 0,2 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag sie bei 2,9 Prozent, zu Beginn der Pandemie im März 2020 bei 2,0 Prozent.

Saisonaler Effekt

„Die Belebung, die in den letzten Wochen auf unserem Arbeitsmarkt zu beobachten war, ist zum Großteil dem saisonalen Effekt zum Frühjahrsbeginn zuzuschreiben“, erklärt Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising. Dank steigender Temperaturen konnten in den Außenberufen der witterungsabhängigen Branchen – beispielsweise im Bauhauptgewerbe, im Dachdeckerhandwerk, im Garten- und Landschaftsbau und im Gerüstbau – nach der Winterpause die Arbeiten wiederaufgenommen werden. „Wir freuen uns über die guten arbeitsmarktlichen Entwicklungen in unserer Region, gleichzeitig blicken wir mit großer Betroffenheit auf den Krieg in der Ukraine“, so Windisch weiter: „Soweit geflüchtete Menschen trotzdem jetzt schon Interesse an Beratung und Vermittlung haben, unterstützen wir als Arbeitsagentur schnellstmöglich mit unserem Dienstleistungs- und Förderangebot.“

Beratung für Geflüchtete

Der Agenturchef rechnet in den kommenden Wochen mit steigendem Beratungsbedarf, entsprechend bereitet sich die Agentur für Arbeit darauf vor: Ein Dolmetscher-Dienst sei bereits eingerichtet, ebenso eine mehrsprachige Hotline. Flyer und Webseiten-Inhalte werden übersetzt. Erste Infos rund um das Thema „Arbeiten in Deutschland“ können Interessierte auf Deutsch, Ukrainisch und Russisch hier abrufen: www.arbeitsagentur.de/ukraine

Personalnachfrage

Die Nachfrage nach Personal indes sei laut Agentur „in der Region weiterhin hoch, Arbeitskräfte werden gesucht“. Im März informierten die Unternehmen die Arbeitsagentur über 978 neu zu besetzende Arbeitsstellen. Damit befanden sich insgesamt 6005 Arbeitsangebote im Stellenpool der Agentur für Arbeit: „Das waren 2177 offene Stellen mehr als im März 2021 und 1161 Angebote mehr als zu Pandemiebeginn 2020“, heißt es im Bilanzbericht. Der größte Personalbedarf wurde im Berufssegment Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit gemeldet. Hier waren laut Agentur „1463 Stellen vakant“. Das produzierende Gewerbe suchte demnach Mitarbeitende für 1336 Arbeitsstellen. Im Berufsbereich Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus wurde im März Personal für 987 offene Stellen nachgefragt. Die Agentur ergänzt: „Durch den Ukraine-Krieg werden bundesweit wirtschaftliche Belastungen durch Lieferkettenstörungen und Energiepreis-Erhöhungen erwartet.“ „Ob und inwieweit diese Entwicklungen auch einen dämpfenden Effekt auf den regionalen Arbeitsmarkt haben werden, ist im Moment noch nicht absehbar“, sagt der Chef der Arbeitsagentur.

Ausbildungsmarkt

Seit dem Beginn des Berufsberatungsjahres 2021/2022 am 1. Oktober 2021 wurden der Agentur für Arbeit Freising von den Betrieben in den vier Landkreisen insgesamt 2698 Ausbildungsstellen gemeldet, 246 Angebote mehr als im Vergleichszeitraum des vorangegangenen Berufsberatungsjahres. Zeitgleich meldeten sich 2117 Personen für Ausbildungsstellen bei der Berufsberatung ihrer Arbeitsagentur an. Das waren 78 mehr als im Vorjahr: 929 konnten bis März bereits eine berufliche oder schulische Perspektive entwickeln. 1188 Jugendliche hatten noch nicht den passenden Ausbildungsplatz gefunden. Gute Chancen eine Lehrstelle zu bekommen haben laut Agentur „junge Leute, die sich für Ausbildungsplätze im Einzelhandel, Verkauf, Kfz-Gewerbe oder Büromanagement interessieren oder medizinische Fachangestellte, Fachinformatiker für Systemintegration, Industriekaufleute, Automobilkaufleute oder Lagerlogistik-Fachkräfte werden wollen. Auch das Handwerk hat Angebote zu vergeben“.

Landkreis Freising

Im März reduzierte sich die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis um 133 Personen auf insgesamt 2751 Frauen und Männer. Die Quote sank um 0,1 auf 2,5 Prozent. Zum Vergleich: Im März vor einem Jahr errechnete sich eine Quote von 3,0 Prozent, zu Pandemie-Beginn im März 2020 lag sie bei 2,1 Prozent.

Dem Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur wurden laut Bilanz „zuletzt 375 neue Stellenangebote im Landkreis gemeldet“. Damit waren im März 2056 gemeldete Stellen vakant, 851 Stellen mehr als im März 2021.

Die Ausbildungsbereitschaft der Freisinger Betriebe ist hoch: Seit Beginn des Berufsberatungsjahres am 1. Oktober 2021 wurden der Agentur für Arbeit 961 zu besetzende Berufsausbildungsstellen im Landkreis gemeldet, 144 Stellen mehr als im Vorjahreszeitraum. 644 Ausbildungsstellen waren im März 2022 noch unbe-setzt. Gleichzeitig machten sich 694 junge Leute auf die Suche nach einer passenden Ausbildungsstelle. ft

