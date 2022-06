Architektur-Juwelen entdecken: Ausgezeichnete Gebäude in Freising können am Wochenende besichtigt werden

Der Holznerhof kann am Samstag besichtigt werden. © Schels

Die Architektenkammer zeichnet vier Projekte in der Domstadt aus. Die reizvollen Gebäude, die teils Jahrhunderte alt sind, können demnächst besichtigt werden.

Freising – Nach der Corona-Zwangspause lädt die Bayerische Architektenkammer wieder zu den „Architektouren“ ein. In der Domstadt gibt es am kommenden Wochenende vier von der Architektenkammer ausgezeichnete Objekte zu besichtigen. Hier der Überblick mit den Zeiten, zu denen die Gebäude besichtigt werden können:

Zentrum Brau- und Getränketechnologie der HSWT

Am Staudengarten 13, Freising

Neuer Prachtbau am Campus: Das Zentrum der Brau- und Getränketechnologie der HSWT wurde im Sommer 2021 fertiggestellt. © Henning Koepcke

Das neue Hochschulgebäude umfasst Brautechnikum, Laboren, Büros, Sensorik- und Seminarräumen.

Besichtigung: Samstag, 25. Juni, 10 bis 11.30 und 12 bis 13.30 Uhr. Treffpunkt: Eingang Südseite.

Sanierung des Holznerhofs

St.-Valentin-Straße 23, Altenhausen

Seit 1750 existiert der Holznerhof, der jetzt saniert und umgebaut wurde. © Schels

„Leben und Arbeiten auf dem Land unter Bewahrung historischer Substanz und Struktur mit zeitgemäßem Ausbau: Das waren die Eckpunkte dieses Projekts in Altenhausen.

Besichtigung: Samstag, 25. Juni, 14 bis 15 Uhr.

Gemeinschaftliches Leben im Obstgarten

Freisinger Straße 34, Marzling

Aus der Privatinitiative einer Familie und in Zusammenspiel mit der Gemeinde wird aus der eigenen ehemaligen landwirtschaftlichen Fläche am Ortskern ein Quartier für gemeinschaftliches Wohnen in Holz-Hybrid-Bauweise mit Mauerwerk. Als erster Bauabschnitt sind nun drei Mehrfamilienhäuser mit 20 Wohneinheiten und drei Wohngemeinschaften fertiggestellt worden. Ausgangspunkt des Bauvorhabens war die Idee, mit Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen Wohnmöglichkeiten und Lebensformen für verschiedene Generationen, Familien, Alleinstehende sowie Personen mit Behinderung anzubieten.

„Gemeinschaftliches Leben im Obstgarten“ heißt das Wohnbauprojekt in Marzling, das von der Architektenkammer ebenfalls prämiert wurde. © Ballasus

Alle Geschoße sind neben den Außentreppen auch über einen Plattformaufzug barrierefrei erreichbar. Die großen Wohngemeinschaften für je vier bis fünf Personen in den Dachgeschoßen bestehen aus einzelnen Appartements inklusive Bad, Galerie und Küche sowie aus einem gemeinsamen Wohnraum mit Balkon. Aus den großen Dachflächenfenstern ergeben sich weite Blicke über die nahe Hügellandschaft.

Besichtigung: Sonntag, 26. Juni, 14 bis 17.30 Uhr, Führungen: 14 und 16 Uhr.

Haus M

Mittlerer Graben 45, Freising

Beim Haus M handelt es sich um ein historisches Stadthaus, das zu einem Wohnhaus umgebaut wurde. © FT

Hierbei handelt es um den Umbau eines historischen Stadthauses mit ehemaliger Fliesenwerkstatt zu einem Wohnhaus mit Innenhof.

Besichtigung: Samstag, 25. Juni, 11 bis 15 Uhr.

