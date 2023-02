Es brennt überall: Neuer Chef der Wohlfahrtsverbände schlägt Alarm

Die Nöte der Landkreisbürger treiben sie um: Christina Binder (Vorsitzende der Diakonie) Alexandra Myhsok (Kreisgeschäftsführerin der Caritas), Heidi Kammler (Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt), Johannes Reicheneder (Geschäftsführer der Lebenshilfe) und BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl. © Lehmann

Die sozialen Herausforderungen für die Wohlfahrtsverbände sind enorm: Der neue Chef der ARGE schlägt Alarm - und ist froh, im Landkreis Freising zu leben.

Freising – „Wir müssen alles tun, um den sozialen Frieden nicht zu gefährden“: So deutlich formulierte BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz die Hauptziele der Freisinger Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände (ARGE). Denn es schälte sich bei den Berichten der anwesenden Verbandsvorständen durchaus heraus: Es brennt – im Grunde überall. „Gott sei Dank leben wir aber in einem Landkreis“, so Söhl, „in dem soziales Denken da ist.“

Vor Rück- und Vorschauen der Wohlfahrtsverbände gab es aber am Freitagmittag noch eine offizielle Amtshandlung. Aufgrund der Corona-Pandemie war der jährliche Vorstandswechsel ausgesetzt worden, nun übernimmt Söhl die ARGE-Führungsrolle von Michael Schwaiger. „Während der Pandemie hätte ich gar keine Zeit dafür gehabt, da waren wir alle ziemlich gebeutelt von Corona“, erklärte Söhl einleitend.

ARGE-Chef macht bei Tafel bedrückende Rechnung auf

Die Rückschau bezog sich vor allem auf die riesigen Herausforderungen aller Wohlfahrtsverbände während der Pandemie-Lage, wie etwa die Einschränkungen für Betreuungs- und Beratungsmöglichkeiten. „Wir haben enorme Auflagen bekommen, darunter auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht“, erinnerte sich Söhl, durch die Personal verloren gegangen sei: „Da haben viele aufgegeben, das ist sehr tragisch.“ Zur Ruhe seien die Wohlfahrtsverbände allerdings nicht gekommen, denn im Grunde sei es ja nahtlos mit dem Krieg in der Ukraine und einer neuen Flüchtlingsbewegung weitergegangen.

Ein Resultat: Die Tafeln werden vermehrt in Anspruch genommen. Hier machte Söhl eine bedrückende Rechnung auf: „Das Klientel hat sich verdoppelt, die auszugebenden Waren sind aber gleichgeblieben. Das ist zu einem Riesenproblem geworden.“ Um den sozialen Frieden aufrechtzuerhalten, muss nun zugekauft werden.

Kritik am Arbeitstempo des Jobcenters wird laut

„Dabei dürfen wir die Leute nicht vergessen, die nicht zur Tafel gehen, obwohl sie sich das Leben nicht mehr leisten können, wie Senioren oder Alleinerziehende“, betonte Diakonie-Vorsitzende Christina Binder. Ein Glücksfall wäre laut Binder, dass es in Freising eine Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit gibt: bezahlbarer Wohnraum sei nach wie vor Mangelware, und die Gefahr, auf der Straße zu landen, nicht unerheblich. Hier schilderte Binder unfassbare Schicksale: „Viele Frauen, die zuhause Gewalt erleben, trauen sich nicht, auszuziehen – aus Angst, obdachlos zu werden. Sie lassen sich lieber weiter schlagen und vergewaltigen.“

Diesbezüglich gab es auch Kritik seitens der Verbände am Arbeitstempo des Jobcenters, das sich zwar langsam bessern würde, aber immer noch Menschen durch Bewilligungs-Verzögerungen in eine Notlage manövrieren würde. Aber auch kleinere Kommunen müssten laut Heidi Kammler von der AWO Freising jetzt nachziehen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „Ja, ich hab’ immer Angst um den sozialen Frieden“, so Kammler, die es beim besten Willen nicht verstehen kann, dass sich Bürger etwa über Sozialwohnungen am Neustifter Feld aufregen.

Fachkräftemangel „drückt g‘scheit“

Zum sozialen Frieden und der sozialen Gerechtigkeit beitragen, waren sich alle einig, werde auch das 49 Euro Ticket sorgen, denn damit sei der öffentliche Nahverkehr für jeden erschwinglich.

„Was uns aber g´scheit drückt“, so Söhl abschließend, „ist der Fachkräftemangel.“ Beim BRK schrumpft beispielsweise der Pflegedienst, weil Pflegende in Rente gehen und schlichtweg kein Nachwuchs mehr folgt. Ähnliches berichtete auch Lebenshilfe-Geschäftsführer Johannes Reicheneder, der zudem eine „Rückbesinnung auf Sondereinrichtungen“ beobachtet, anstatt die Inklusion auf Regelschulen voranzutreiben. Der BRK-Chef fand in punkto fehlendes Personal deutliche Worte: „Man muss es mal ehrlich sagen: Die Pflege fährt gerade an die Wand.“

Was zum Schluss Brand wie auch Caritas-Kreisgeschäftsführerin Alexandra Myhsok auf den Nägeln brannte: Die Aggressionen der zu Beratenden und deren Angehörigen steige kontinuierlich – laut Brand sei da einfach „sehr viel Druck“ vorhanden, und der nehme zu. (Richard Lorenz)