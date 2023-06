Die „bittere“ Wahrheit: Asam wird fünf Millionen Euro teurer

Schon bei der Baustellenbegehung im Mai deutete Hochbauamtsleiter Robert Naujokat die Erhöhung gegenüber den Stadträtinnen und -räten an. © Lehmann

Die Befürchtung vieler Stadträte hat sich bewahrheitet: Die Komplett-Sanierung des Asamgebäudes wird teurer als bisher angenommen.

Freising - „Das ist bitter, aber es ist jetzt wie es ist“, so das Resümee der Kulturreferentin Susanne Günther (Grüne) am Dienstag bei der Kulturausschuss-Sitzung – bei der mit noch mehr finanziellen Hiobs-Botschaften aufgewartet wurde. Denn auch die Erweiterung und Sanierung der Grundschule Vötting verschlingt mehr Geld als bisher angenommen, und zwar rund fünf Millionen Euro. Was allen klar war: Ein Zurückrudern ist de Facto nicht mehr möglich, weshalb Teresa Degelmann (SPD) auch zur Weitsicht bei kommenden Großprojekten mahnte.

Die Zahlen und Fakten: 2016 wurde die Generalsanierung des Asamgebäudes im Stadtrat Freising beschlossen, damals wurde noch mit einer Gesamtkostenhöhe von rund 46 Millionen Euro gerechnet. Nachjustiert wurde dann 2019 und zwar auf rund 52 Millionen Euro, erneut nachgebessert wurde des Weiteren 2021 auf rund 59 Millionen Euro. Der aktuelle Stand: Aufgrund diverser nicht Freising spezifischer Einflüsse muss die Stadt nochmal füfn Millionen Euro drauf legen, um das Großprojekt Asam fertigstellen zu können – womit sich die endgültige Gesamtkostensumme auf 64,5 Millionen Euro beläuft. Die Gründe der Kostensteigerung: Eine unter anderem der Covid-Pandemie geschuldete Bauzeitverlängerung, die durch den Ukrainekrieg ausgelöste Energiepreiserhöhung, Baustoff-Verknappung und die Erhöhung der Baupreise per se.

Das ist halt eine schwierige Baustelle, wir erleben jeden Tag neue Überraschungen!

Große Einsparungen, und das machte Hochbauamts-Leiter Robert Naujokat auch klar, seien jetzt nicht mehr möglich, weil das Asamgebäude ja bis Ende 2023 fertig gestellt werden muss und deshalb noch fehlende Leistungen in Kürze ausgeschrieben werden müssen. Während der Projektsteuerer Helmut Grepmair zuversichtlich davon sprach, jetzt auf der „Zielgeraden“ zu sein, erklärte Naujokat erneut, dass die Termin-Situation nach wie vor „angespannt“ sei. Seine Erklärung: „Das ist halt eine schwierige Baustelle, wir erleben jeden Tag neue Überraschungen!“

Hier hakte Degelmann nach und wollte es genauer wissen, ob die pünktliche Asam-Eröffnung möglicherweise auf der Kippe stehen könnte. Naujokat machte es an einem Beispiel fest: „Wenn jetzt eine Firma insolvent geht und die beispielsweise keine Türen liefert – dann haben wir ein Problem.“ Dennoch glaube er aktuell an eine termingerechte Fertigstellung des Gebäudes. „Trotz der Kostenerhöhung sind wir voller Vorfreude auf die Eröffnung“, so Günther, die auch daran erinnerte, dass ein Baustopp oder weitere Verzögerungen noch mehr Geld kosten würden – wie etwa gut sichtbar beim Gasteig München.

Diese Kosten sind mehr als nur frustrierend, aber es hilft ja nix.

Teurer wird es aber auch in Vötting – die Sanierung und Erweiterung der Grundschule wird nämlich rund 2 Millionen Euro mehr kosten als gedacht. Die Gesamtkosten belaufen sie so auf rund 47,9 Millionen Euro. Die Gründe neben Energiekostenexplosion und hohen Baupreisen: Der Baugrund wartete mit Überraschungen auf, denn er war lehmiger als eigentlich angenommen. Zudem mussten jetzt doch die alten Heizkörper entfernt und eine Fußbodenheizung installiert werden – und auch bei den Fenstern war es nötig, sie auszutauschen, entgegen den ersten Planungen.

Eingespart konnte im Bereich Dachgarten werden, denn hier wird nun auf eine Rampe, die den Höhenunterschied zwischen Bestandsgebäude und Dachgarten neben einer Treppe zusätzlich überbrückt hätte, nach Rücksprache mit dem Behindertenbeauftragten der Stadt verzichtet – allerdings könnte diese problemlos nachgerüstet werden. „Diese Kosten sind mehr als nur frustrierend, aber es hilft ja nix“, betonte Monika Riesch (FSM), die allerdings auch die umsichtige und nachhaltige Planung lobte.

Wir müssen uns zukünftig bei Großprojekten gut überlegen, was wir noch stemmen können.

„Uns machen solche Beschlussvorlagen ja auch keinen Spaß – aber in manchem Bereich sind sie nicht zu vermeiden“ erklärte Bürgermeisterin Eva Bönig (Grüne), die die Ausschusssitzung leitete. „Wir diskutieren ja oft über kleinere Beträge zum Einsparen, aber hier können wir nicht aus“, so abschließend Degelmann. Ihr dringlicher Wunsch: „Wir müssen uns zukünftig bei Großprojekten gut überlegen, was wir noch stemmen können“.

Ein weiteres Anliegen wäre es Degelmann zudem, diese „Großzügigkeit“ bei der Zustimmung von solchen Kosten auch bei sozialen Projekten walten zu lassen. Beide Kostensteigerungen wurden als Stadtratsbeschluss-Empfehlung vom Ausschuss-Gremium auf den Weg gebracht.

