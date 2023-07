Der Freisinger Asamchor im Höchstform: Matinee, die in Herz und Seele drang

Der Asamchor hatte zum Konzert zwischen Kunst und Historie ins Diözesanmuseum geladen. Unter der Leitung von Thomas Gropper konnte das Ensemble seine klanglichen Facetten in einem abwechslungsreichen Programm aus Opernchören und Oratorienauszügen darbieten. © Lehmann

Der Freisinger Asamchor beeindruckt sein Publikum im Diözesanmuseum Freising mit einem feinakzentuierten Vortrag.

Freising – Es war ohne Zweifel ein magisches Konzert, ein Hinführen zum Licht an einem außergewöhnlich inspirierenden Auftrittsort: Das inzwischen weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannte Ensemble des Asamchors präsentierte im Lichthof des Freisinger Diözesanmuseums eine Matinee, die in Herz und Seele ging und die zahlreichen Zuhörer beseelte.

Noch einen freien Platz im Lichthof zu finden, war im Grunde unmöglich – und selbst in den Arkadenbögen der oberen Stockwerke drängte sich das Publikum eng zusammen. Der Grund: Der Asamchor hatte sich vor kurzem für ein Konzert zwischen Kunst und Historie angekündigt, bewacht vom Engel der belgischen Künstlerin Berlinde De Bruyckere.

Fulminanter Beginn

Sehr beeindruckend war dann natürlich der gewählte Opener für das außergewöhnliche Event, denn der Chor stimmte das gewaltige und doch fragile „Hallelujah“ aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Messias“ an. Unter der Leitung von Thomas Gropper konnte der Asamchor Freising seine klanglichen Facetten in einem abwechslungsreichen und sehr feinfühligen Programm aus Opernchören und Oratorienauszügen darbieten. Stilistisch wurde dabei der Bogen weit gespannt – und zwar vom Barock mit Stücken aus Henry Purcell, Händel und J. S. Bach über klassische Werke von Mozart und Donizetti bis zum 19. Jahrhundert mit Lortzing und Rossini.

Die Solistinnen

Perfekt ergänzt wurden hier die Chorwerke von solistischen Arien der Freisingerin Isabella Gantner und durch die einfühlsame und virtuose Begleitung der Pianistin Mirjam von Kirschten am Flügel. Was sich dabei auch deutlich herausschälte: Beide Künstlerinnen glänzten durch hohes Niveau und durch die Liebe zum musikalischen Detail – womit Gantner und von Kirschten eine wunderbare Ergänzung der vokalen Meisterleistungen des Chors lieferten. Beim selten aufgeführten Chorsatz „Tönet ihr Pauken“ von Bach hatte wohl so mancher Zuhörer durchaus dann ein akustisches Déjà-vu-Erlebnis, denn diese Geburtstagskantate für die sächsische Königin stellt auch die ursprüngliche Fassung des Eingangschors des Weihnachtsoratoriums „Jauchzet, Frohlocket“ dar.

Noch einen freien Platz im Lichthof des Diözesanmuseums zu finden, war im Grunde unmöglich: Selbst in den Arkadenbögen drängte sich das Publikum. © Asamchor

Zwei ganz unterschiedliche Chorsätze aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Saul“ machten anschließend sehr neugierig auf das nächste Konzert des Asamchors, das leider erst im Januar 2024 stattfinden wird. Was dann folgte und die Zuhörer sehr begeisterte: Werke aus Mozarts Opern „Idomeneo“, „Zauberflöte“ und „Don Giovanni“. Isabella Gantner zeigte vor allem bei der „Arie der Donna Anna“ ihre höchst professionelle und virtuose Stimmführung, wofür sie natürlich zügig begeisterten Applaus erntete.

Doch was in aller Welt war dann los? Plötzlich schiefe und falsch intonierte Akkorde beim Asamchor? Die zügige Auflösung: Der Chor setzte wunderbar komödiantisch und perfekt pointiert Lortzings „Kantatenprobe“ aus der sogenannten Komischen Oper „Zar und Zimmermann“ um. Was freilich auch dazugehörte: Der Chorleiter Gropper in der Rolle als Van Bett raufte sich die Haare und rief die Künstler zur Ordnung, um wieder auf harmonischem Boden zu landen.

Perfekt abgerundet wurde das Konzert schließlich durch Rossinis komplexe Fuge „Cum sancto spiritu“ aus der „Petit Messe Solennelle“ – zauberhaft, punktgenau und herrlich temperiert. Damit konnte der Chor noch einmal all sein Können in dynamisch anspruchsvollen Partien und fein akzentuierten Coloraturen präsentieren und das Freisinger Publikum beschwingt und beseelt entlassen. Richard Lorenz