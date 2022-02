Auf Attachinger Feldern „gedriftet“: Unbekannter richtet „nicht unerheblichen Schaden“ an

Die Polizei Freising sucht nach dem unbekannten Verkehrsrowdy, der in der Nacht zum Samstag Felder in Attaching verwüstet hat. © Friso Gentsch

Massive Flurschäden auf Feldern hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht zum Samstag im westlichen Bereich von Attaching verursacht. Nun sucht die Polizei den Täter.

Freising - Zwischen 1 und 8 Uhr fuhr der Unbekannte in der Nacht zum Samstag „mit seinem Pkw über diverse Felder im Bereich von Attaching und driftete auf diesen“, berichtet die Polizei Freising. Nachdem er an mehr als vier Feldern einen „nicht nur unerheblichen Flurschaden und den bereits ausgesäten Winterweizen beschädigt hatte“, so die Polizei weiter, fuhr er auf die Schulstraße in Attaching.

„Hier verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem steinernen Blumentopf, welcher auf dem Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand stand. Durch die hohe Geschwindigkeit kollidierte er zudem mit einem Jungbaum, welcher sich ebenfalls auf der Grünfläche befand.“ Anschließend flüchtet der Unbekannte.

Polizei bittet um Hinweise

Laut Polizei „ist derzeit davon auszugehen, dass sich am Fahrzeug ein größerer Schaden an der vorderen rechten Fahrzeugseite befindet. Zudem sollte das Fahrzeug stark verschmutzt sein.“ Den Sachschaden schätzen die Beamten „im mittleren dreistelligen Bereich“. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Freising unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 zu melden.

