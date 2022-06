„Hängen in der Luft“: Vor 10 Jahren verhinderte München die 3. Startbahn - Projekt aber noch nicht begraben

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Auch mit göttlichem Beistand versuchten Attachinger und Freisinger, die dritte Startbahn zu verhindern. Mitgezittert haben auch die kleine Magdalena – und ihr Glücksschaf. © Archiv: Lehmann

Am 17. Juni 2012 haben sich die Münchner per Bürgerentscheid gegen die dritte Startbahn am Flughafen ausgesprochen. Ein Rückblick auf diesen historischen Tag.

Freising/München – Am Ende stand eine Zahl, mit der nur wenige gerechnet hatten und die bis heute den größten Erfolg im Widerstand gegen die dritte Startbahn am Flughafen im Moos markiert: 54,3 Prozent der Münchner hatten beim Bürgerentscheid gegen den Bau der Runway votiert. Das war am 17. Juni 2012. Genau zehn Jahre ist das also her. Drei Protagonisten von damals, die auch heute noch gegen den MUC-Ausbau kämpfen, erinnern sich.

Jubelstürme: Als um 20.15 Uhr 270 der Wahllokale ausgezählt waren, gab es im Lerchenfelder Pfarrzentrum kein Halten mehr. © Archiv: Lehmann

Er war gerade mal ein paar Wochen im Amt, da stand er am Abend jenes 17. Juni im Kreisverwaltungsreferat zu München und verfolgte, wie die einzelnen Abstimmungsergebnisse eintrudelten: Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher (FSM). „Das war spannend“, erinnert er sich und gibt zu: „Dieses Ergebnis hatten wir nicht erwartet.“ Man sei eher skeptisch gewesen, was die Initiierung des Bürgerentscheids anbelangte. Imponiert habe ihm an jenem Abend aber, dass der damalige Münchner OB Christian Ude (SPD), der sich für den Bau der Startbahn ausgesprochen hatte, das Ergebnis sofort ohne Wenn und Aber anerkannt habe.

Prominente wie Reinhold Messner sprachen sich in einer millionenschweren Werbeaktion für die dritte Startbahn aus. Am Kramerladen in Attaching verpasste man den Plakaten kurzerhand neue Sprüche. © Archiv: Lehmann

Nun sei dieser Bürgerentscheid, an den sich auch Udes Nachfolger Dieter Reiter nach wie vor gebunden fühle, zwar „wirklich schön“, aber zufriedenstellend sei die Situation rund um die Startbahn-Pläne nicht. Noch immer sei der Planfeststellungsbeschluss nicht aufgehoben, noch immer stehe die Startbahn im Landesentwicklungsprogramm, bedauert der OB: „Wir hängen noch immer in der Luft.“ Dabei sei es doch inzwischen „so offensichtlich“, dass man die Startbahn nicht brauche und sie auch nicht gebaut werde: In Söders Amtszeit nicht, wie dieser ja selbst gesagt habe, im Koalitionsvertrag zwischen CSU und FW sei sie auf Eis gelegt, selbst der Flughafen setze seine Prioritäten anders und jetzt auch noch Corona. Trotzdem und gerade deshalb: „Wir werden weiterkämpfen“, versichert Eschenbacher.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das wird auch Christian Magerl, 2012 noch Landtagsabgeordneter der Grünen, jetzt Sprecher des Aktionsbündnisses Aufgemuckt und seit Jahrzehnten an vorderster Front dabei, wenn es um und gegen den Airport ging: Auch er war vor zehn Jahren in München. Als sich der Sieg immer mehr abzeichnete, habe er sich erstmal ein Bier aufgemacht.

Bei der Jugend von Attaching war die Freude über das Ergebnis des Bürgerentscheids ebenfalls riesig. © Archiv: Lehmann

Auch Magerl kann sich gut an Udes „Kehrtwende“am Wahlabend erinnern. Noch immer zehre man von diesem Erfolg, ohne den die Startbahn wohl schon zumindest im Bau wäre. Weil aber der Planfeststellungsbeschluss noch immer gelte, dürfe man sich „nicht einlullen“ lassen. Dass FMG und Freistaat von dem Vorhaben partout nicht ablassen wollen, obwohl die Runway „doch schon ein Dutzend Mal gestorben“ sei, findet er vor allem den betroffenen Bürgern gegenüber „eine Frechheit“.

In Attaching bleibt man wachsam

Einer von diesen ist Michael Buchberger, seit Anbeginn der Startbahn-Pläne im Jahr 2005 bei der BI Attaching engagiert: Er ist am 17. Juni 2012 nachmittags aus dem Urlaub gekommen, hat daheim das Ergebnis mitbekommen und ist sofort nach München zur Party gefahren. Von dem Erfolg, so gibt er zu, sei er „völlig überrascht“ gewesen, sei der Stadtregierung in München dankbar, dass sie sich stets an das Votum gehalten habe.

Inzwischen, verstärkt durch manch politische Aussage und die Entwicklungen am Flughafen, sei man in Attaching positiv gestimmt, dass man von der Startbahn verschont werde. Auch Anfragen der Flughafen München GmbH zu Grundstücksankäufen gebe es derzeit keine: „Ruhe an der Front.“ Doch in Attaching bleibt man wachsam – und wird weiterkämpfen, bis die Startbahn endgültig beerdigt ist.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.