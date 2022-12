Attacke in der Luitpoldanlage: Jugendlicher schlägt 19-Jährigen bewusstlos und greift Polizisten an

In der Freisinger Luitpoldanlage ist ein Streit unter jungen Männern eskaliert (Symbolbild). © Philipp von Ditfurth/dpa

In der Freisinger Luitpoldanlage ist ein Streit unter jungen Männern eskaliert. Ein 17-Jähriger schlug einen 19-Jährigen bewusstlos und griff dann einschreitenden Polizisten an.

Freising - In der Luitpoldanlage kam es am Samstagabend zu einer Prügelei. Als die Polizei dazwischen ging, wurden auch die Beamten zur Zielscheibe. Wie es im Pressebericht heißt, verließ ein 19-Jähriger aus dem Kreis Dachau gegen 22.55 Uhr zusammen mit Freunden die Eishalle in der Luitpoldanlage. Aus bislang noch unbekannten Gründen wurden die Dachauer von einer Gruppe um einen 17-jährigen Freisinger attackiert. Der 17-Jährige schlug dem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Als der Schläger weiter auf den am Boden Liegenden einwirken wollte, bemerkte er eine Polizeistreife, die auf den Vorfall aufmerksam geworden war, und flüchtete. Die Beamten holten den Jugendlichen ein und hielten ihn fest, wobei er sie beleidigte und sich auch nach Kräften wehrte, sodass Reizstoffspray eingesetzt werden musste. Hinzugerufene Unterstützungskräfte waren dabei beschäftigt, die insgesamt 30 Jugendlichen davon abzuhalten, den 17-Jährigen aus dem Polizeigewahrsam zu befreien.

Der 19-Jährige wurde mit einer Platzwunde und Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus Freising verbracht. Die Beamten zogen sich aufgrund der Widerstandshandlungen leichte Verletzungen, wie Prellungen und Abschürfungen, zu. Gegen den jugendlichen Täter wird nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung, versuchter Körperverletzung, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. ft

