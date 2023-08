Auch im Sommer läuft der Umbau in der Freisinger Altstadt ganz nach Plan

Dass sich alle Mühen wirklich lohnen, beweist ein Blick über die offene Moosach entlang der bereits fertig ausgebauten Oberen Hauptstraße. © Felix Matthey

Alles im Zeitplan: Die Neugestaltung der Freisinger Innenstadt schreitet auch in den Sommermonaten zügig voran.

Freising – Aktuell laufen die Bauarbeiten zwischen Schiedereck und Marienplatz auf Hochtouren.Auch in der Bahnhofstraße wird intensiv gearbeitet. Pressesprecherin Christl Steinhart berichtet: „Direkt vor dem Asamgebäude wurden die Sichtschutzelemente entfernt und mit dem Verlegen der großen Pflasterplatten begonnen. Im Herbst wird der Asphaltstreifen auf der Südseite des Marienplatzes entfernt und durch Kopfsteinpflaster ersetzt. Somit reicht der Marienplatz dann auch gestalterisch bis an das Asamgebäude heran. Die Verlegung wird etwa bis Jahresende abgeschlossen sein. Parallel dazu wird nun auch der Bereich der Brennergasse mit dem neuen Natursteinmaterial hergestellt. Bis Jahresende soll der Durchgang bis zum Alten Gefängnis hergestellt sein.

Großes Gerät hilft bei den Arbeiten: Blick in die Obere Hauptstraße aus Richtung Rathaus zum Schiedereck. © Felix Matthey

In der Oberen Hauptstraße zwischen Schiedereck und Marienplatz ist die Fahrbahnmitte bereits bis knapp vor den Rathauseingang in gebundener Bauweise gepflastert. Auf der Nordseite ist der Gehweg mit den großformatigen Pflastern bis zur Hausnummer 4, auf der Südseite bis Hausnummer 19 fertiggestellt. Voraussichtlich bis Oktober werden beide Gehwegseiten bis zur Ecke Marienplatz gepflastert sein.“

Vor dem Asamgebäude wurden in den vergangenen Tagen auch bereits die großen Pflasterplatten verlegt. Der Sichtschutz ist bereits abgebaut. © Felix Matthey

Ähnliche Fortschritte sind auch in der Bahnhofstraße bereits sichtbar: Hier ist die Fahrbahnmitte in gebundener Bauweise bis zur Höhe des Arpajongartens hergestellt. Steinhart berichtet dazu: „Momentan laufen die Arbeiten im Einmündungsbereich zur Straße Am Wörth (Höhe vormaliges Hotel Zur Gred), ebenso wurde mit dem Bau des Gehwegs auf der Westseite in Richtung Arpajongarten begonnen.

Sichtbare Fortschritte zeigen auch die Baumaßnahmen in der Bahnhofstraße. © Felix Matthey

Parallel dazu laufen auch die Arbeiten zum neuen Schrägaufzug von der Bahnhofstraße auf den Domberg. Hier kann man bereits die Baugrube erkennen, wo der Technikschacht für den Aufzug hergestellt wird.“ ft

