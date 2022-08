Auf den Spuren der Bechsteins: Seltene Fledermaus-Art ist in Freising daheim

Zum 30. Mal führte Alfons Aigner interessierte Besucher in die Welt der Fledermäuse ein – so auch am vergangenen Wochenende. © Michalek

Freising ist beliebt bei Fledermäusen: Hier ist die sehr seltene Bechstein-Art zu Hause. Das und noch viel mehr lernten nun die Teilnehmer einer Führung mit dem „Fledermaus-Papst“.

Freising – „Erding hätte sie gern, Landshut auch – aber wir haben sie.“ Alfons Aigner vom Landesbund für Vogelschutz Freising (LBV) ist mächtig stolz, dass die sehr seltene Bechstein-Fledermaus in der Domstadt daheim ist – und zwar direkt im Freisinger Forst am Walderlebnispfad. Im Rahmen der Bat-Night 2022 machte sich am vergangenen Samstag der Freisinger Fledermaus-Papst mit Natur- und Tierfreunden wieder einmal auf die Suche nach den sagenumwobenen Tieren – und das höchst erfolgreich.

16 von 26 bayerischen Fledermausarten leben in Freising

„Ich hab extra daheim nochmal nachgezählt“, erzählte Aigner und konnte eigentlich selbst gar nicht glauben, wie lange er diese Führungen in Freising schon anbietet – nämlich seit genau 30 Jahren. Was Aigner am Samstag aber am meisten überraschte und zugleich freute, war der unglaubliche hohe Andrang zu seiner Jubiläums-Fledermaus-Tour. Weit über 100 Freisinger, Jung und Alt, hatten sich am Abend auf den Weg zum Walderlebnispfad gemacht, um alles über die Fledertiere zu erfahren und natürlich auch, um welche zu Gesicht zu bekommen. Dass das aber gar nicht so einfach ist, machte Aigner den Zaungästen klar, denn die Tiere kommen erst spät aus ihren Unterschlupfen, um nach Futter zu suchen.

Die Zeit bis zur Dämmerung nutzte er allerdings, um sein enormes Wissen über die Fledermäuse den Interessierten zu vermitteln. Spannend ist dabei beispielsweise: In Bayern gibt es 26 unterschiedliche Fledermaus-Arten, in Freising leben zurzeit 16 Spezies. Wie viele vermeintliche Vampire in den Nächten durch den Landkreis streifen, ist allerdings nur sehr vage zu beantworten. „Ich denke mal Tausende“, so Aigner.

Was er aber ganz genau weiß: „Die meisten Fledermäuse auf einem Haufen gibt es in der Gemeinde Mauern zu sehen, um die 400 Stück leben da in einem Haus!“ Aber auch in der Freisinger Innenstadt fühlen sie sich wohl – beispielsweise im Asam-Gebäude haben es sich die nachtaktiven Tiere seit Langem bequem gemacht. Am Lindenkeller beziehen sie hingegen oftmals ihr Winterquartier.

Bat-Detektor macht Fledermaus-Töne hörbar

Im Areal des Walderlebnispfads kennt Aigner seine Fledermäuse in- und auswendig. Hin und wieder packte er seinen Bat-Detektor aus, um so ihre für das menschliche Ohr viel zu hohen Rufe hören zu können. Und dann passierte es auch schon: Eine Zwergfledermaus, nicht größer als ein Daumen, flatterte zwischen den Bäumen umher. Am kleinen Weiher wurden es dann sogar mehr, denn dort gab es freilich Schmackhaftes zu fressen: Mücken und Nachtfalter, laut Aigner die „McDonalds-Speisekarte“ für die Flattertiere.

Und auch das war deutlich zu spüren: Er will aufklären und den Leuten die Angst vor diesen Tieren nehmen. Im Handumdrehen geschafft hat er das beispielsweise bei Johanna Weinberger, die sich ganz bewusst aus Angst vor Fledermäusen für diesen Ausflug entschieden und dabei so viel Neues erfahren hatte, sodass sie sich jetzt mit den kleinen Tieren anfreunden kann. Sehr begeistert zeigte sich auch Annika Bartoll mit ihrer Tochter Mira (6), die sich beide demnächst sogar nochmal auf die Suche nach den Tieren im Freisinger Forst machen wollen.

Zum Schluss durfte dann jedes Kind sogar ganz besondere und pflegeleichte Flattertiere als Erinnerung mit nach Hause nehmen – nämlich zuckersüße Gummibärchen-Fledermäuse.

Richard Lorenz

