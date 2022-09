Auf die „Mutter des Waldes“ ist Verlass: Buche ist Baum des Jahres 2022 - wichtig im Kampf gegen Klimawandel

Stabiler Stamm: Gemeinsam können Jana und Marit die Buche, die gut zwei Meter Umfang hat und etwa 120 Jahre alt ist, umfassen. Charakteristisch ist die graue Farbe. © Lehmann

Die Dr.-Silvius-Wodarz-Stiftung kürt seit 1989 einen „Baum des Jahres“. Heuer fiel die Wahl auf die Buche. Das FT hat sich die „Mutter des Waldes“ genauer angeschaut.

Freising – Ein gerader, glatter Stamm mit grau-silberfarbener Rinde, die Blätter elliptisch mit einer leichten Spitze und einer Mittelader – und im Herbst natürlich die Bucheckern: Das sind die Erkennungsmerkmale der Buche, die mehr als 30 Meter hoch werden kann. Ihr kommt in der Region um Freising in Zukunft eine wichtige Rolle zu: „Die Buche ist aller Voraussicht nach das tragende Laubholz in unserer Gegend“, sagt Alfred Fuchs, Leiter des Forstbetriebs Freising. Diese Baumart sei wichtig, um den Wald zu erhalten.

Früher fast nur Buchen

Die Buche wird in Deutschland nicht ohne Grund „Mutter aller Bäume“ genannt. Sie ist hierzulande weit verbreitet. „Wenn in den letzten 5000 Jahren keine Menschen dagewesen wären, bestünden die Wälder heute fast ausschließlich aus Buchen“, sagt Fuchs. Weil der Mensch aber da war, haben sich in der Gegend rund um Freising lange Jahre Nadelhölzer durchgesetzt, vor allem die Fichte. Bis man bereits in den 1970ern erkannt hat, dass eine Durchmischung verschiedener Baumarten sinnvoll sei, um den Wald insgesamt widerstandsfähiger zu machen. Denn die Fichte sei zwar ertragreich, aber mit Blick auf zunehmende Extremwetterlagen „das schwächste Glied im Wald“, so Fuchs.

An der Plantage stehen viele Buchen. Sie beheimaten unter anderem Spechte und Fledermäuse, weiß Forstbetriebsleiter Alfred Fuchs. © Lehmann

Heute mache die Fichte weniger als 40 Prozent des Baumbestands aus, nachdem sie sukzessive durch andere Nadelhölzer wie Tannen, Douglasien oder Lärchen und Laubhölzer ersetzt worden sei. Bei letzteren setze man neben Eiche, Ahorn und Co. eben vor allem auch die Buche. Das hat mehrere Gründe: „Aus vielen wissenschaftlichen Untersuchungen wissen wir, dass die Buche eine der größten Standortamplituden hat – von feucht bis trocken, nährstoffreich oder nährstoffarm. Sie kann fast überall gedeihen.“ Buchenarten existieren laut Fuchs sowohl in heißen und trockenen Regionen wie dem Iran, aber auch an der französischen Atlantikküste und sogar im Hochgebirge. Außerdem sei sie auch gegenüber Pilzen oder Tieren, die sich von ihr ernähren wollen, recht robust.

Stichwort trocken: In Sommern wie diesem komme der Buche vor allem zugute, das sie ein Stück weit tolerant gegenüber weniger Niederschlag sei. „Ihr Wurzelsystem reicht sehr weit in die Tiefe“, erklärt Alfred Fuchs. Ein weiterer nützlicher Effekt: Dadurch könne sie Nährstoffe aus den Tiefen unserer Böden mobilisieren und sozusagen nach oben pumpen – wo diese dann auch wieder für Flachwurzler wie die Fichte zugänglich sind. „Die Buche wirkt also wie ein natürlicher Dünger.“

Bei Tieren beliebt

Auch Tiere und andere Organismen profitieren von der Buche. Zum einen, weil jede Baumart anders ist und daher Nischen für neue Kleinlebewesen oder Pflanzen öffnet. „Durch die Durchmischung kommt es zu mehr Biodiversität.“ Speziell alte Buchen seien wertvoll für seltene Käfer, die sich in Astlöcher einnisten, oder den Schwarzspecht, der bevorzugt an Buchen seine Höhlen zimmert. „Zum Beispiel rund um die Plante in Freising stehen viele Buchen. Dort gibt es sehr viele Spechte, und auch Fledermäuse findet man dort.“

Und auch wenn Buchen gefällt sind, sind sie gefragt: Das helle Holz wird mitunter für Möbel und Parkett genutzt. „Aber von der Menge, die nachgefragt wird, ist die Buche bislang nur ein Bruchteil von dem, was Nadelhölzer ausmachen“, sagt Fuchs.

Die Mischung macht’s

Für die Buche spricht also vieles. Doch ein reiner Buchenwald wäre trotzdem keine gute Option, betont der Forstbetriebsleiter. Die Buche sei zwar widerstandsfähig, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Mit Blick auf den Klimawandel sei daher eine intensive Mischung, wie sie die Waldbauern seit Jahrzehnten forcieren, die beste Option. „Die Strategie ist nach wie vor: Wir möchten einen möglichst vielfältigen Wald haben, alle möglichen Arten, von der kleinen Pflanze bis zum dicken Baum. Dadurch verteilen wir das Risiko durch Wetterereignisse und Schädlinge auf sehr viele Schultern.“ Die Schultern der Buche scheinen auf jeden Fall ziemlich belastbar.

