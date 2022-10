Auf frischer Tat ertappt: Zeugin bringt Einbrecher in Freising zu Fall

Die Polizei hat in Freising zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Symbolbild © dpa

In Freising haben sich Einbrecher an einem Getränkemarkt und einer Waschstraße zu schaffen gemacht. Dabei rechneten sie nicht mit einer engagierten Zeugin.

Freising - Einbrecher haben in der Nacht zum Samstag einen Getränkemarkt und eine Waschstraße in Freising heimgesucht. Mit Unterstützung einer Zeugin konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen.

Täter nach kurzer Verfolgung festgenommen

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, beobachtete die Besitzerin der Waschstraße gegen 4.10 Uhr über die Überwachungskameras des Betriebs den Einbruch in das Bürogebäude an der Erdinger Straße. Sie verständigte umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen einen Täter, der gerade zu Fuß flüchten wollte, nach kurzer Verfolgung fest. Dem Komplizen gelang die Flucht.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der zweite Tatverdächtige noch im Laufe des Samstags in seiner Wohnung im Landkreis Deggendorf festgenommen werden. In der Folge stellte sich zudem heraus, dass die beiden nur eine halbe Stunde vor dem Einbruch in die Waschstraße in einen sich ebenfalls an der Erdinger Straße befindenden Getränkemarkt eingedrungen waren.

Während sie dort einen Laptop erbeutet hatten, hatten sie am Bürogebäude der Waschstraße die Tür aufgehebelt und der Tresor aufgeflext. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Der Beuteschaden beläuft sich auf knapp 1000 Euro. Die beiden Männer, 25 und 47 Jahre alt, wurden am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Landshut vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl, woraufhin sie in Justizvollzugsanstalten überführt wurden. ft

