Auf dem Weg in eine neue Ära: Schulausschuss ist begeistert von Freisinger Realschule

Freising – So etwas hört man selten: pure Begeisterung bei Planern und Verantwortlichen über ein Bauprojekt. Am Donnerstag tagte der Schulausschuss des Landkreises in der Realschule Gute Änger – Schulhausführung in drei Gruppen durch Schüler inklusive. Der Ort für die Sitzung war passend gewählt, stand doch der Abschlussbericht über die Neubaumaßnahme in Lerchenfeld auf der Tagesordnung.

Projektsteuerer Helmut Grepmair hatte wieder einmal fast nur gute Nachrichten mitgebracht. Er sprach von einem „großen, schönen Projekt“ und lobte das Gebäude als „eine sehr schöne, helle Schule“. Was Technik und Medien angeht, sei man damit ohnehin „eine Vorzeigeschule“, betonte Grepmair.

Die Kreisräte und Landrat Josef Hauner freuten sich vor allem über die Kostensituation. Gestartet war man im September 2015 mit einer Kostenberechnung von 44 Millionen Euro. Jetzt, nachdem das Schulhaus fertig und die allermeisten Rechnungen gestellt seien, dürfte man am Ende bei 38,5 Millionen Euro landen. „Wir stehen sehr gut da“, sagte Grepmair.

Zwei Wermutstropfen gab es aber: Zum einen konnte die Turnhalle erst vergangenen Mittwoch zur Nutzung freigegeben werden, weil man Probleme mit der Firma gehabt habe, die die Prallwand hätte bauen sollen – und jetzt offenbar endlich gebaut habe, so der Projektsteuerer.

Zum anderen hatte man im August, kurz vor der Eröffnung, einen „großen Wasserschaden“ im Umkleidetrakt festgestellt: Wegen einer mangelhaften Abdichtung sei wohl monatelang Wasser in den Bodenaufbau gesickert, beschrieb Grepmair die Situation. Seitdem sei man dabei, den Schaden zu beheben, der eindeutig auf einen Fehler der ausführenden Firma zurückzuführen sei. Weil es sich um einen massiven Schaden handele, werde man aber noch einige Monate benötigen, um die Mängel vollständig zu beheben, so der Projektsteuerer.

Aber selbst das konnte die Freude über den schönen, modernen Bau und über die erfreuliche Kostenentwicklung nicht trüben. Deshalb gab es von Seiten des Schulausschusses Lob, Lob und nochmals Lob für alle Beteiligten. zz