Freising, aufgepasst! Die Warnung kommt direkt aufs Handy

Das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz informieren zum bundesweiten Warntag am 8. Dezember und zur Einführung von Cell Broadcast.

Am Donnerstag ist bundsweiter Warntag

Beim Warntag am 8. Dezember wird Cell Broadcast in einer gemeinsamen Übung erstmals getestet. Das muss man dazu wissen:

Landkreis – In einer gemeinsamen Übung am Donnerstag, 8. Dezember, erproben Bund, Länder und Kommunen ihre Warnsysteme. Dazu wird am Donnerstag um 11 Uhr eine Warnung ausgelöst. Um 11.45 Uhr gibt es dann die Entwarnung, wie das Bundesministerium des Innern und für Heimat meldet

Beim Warntag wird Cell Broadcast zum ersten Mal getestet. Cell Broadcast ist laut Behörde „eine Warnnachricht, die direkt aufs Handy geschickt wird“. Und weiter: „Mit keinem anderen Warnmittel können wir mehr Menschen erreichen. Damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger die Nachricht erhalten, sind wir auf deren Mithilfe angewiesen.“

Dazu einige Hinweise: