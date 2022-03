Aus Sorge vor Gas- und Ölengpass: Etliche Freisinger decken sich mit Holz ein

Im Dauereinsatz ist Forstamtsmitarbeiter Thomas Stör, der mit seinem Frontlader die Hänger der Kunden mit Holz füllt. © Lehmann

Es ist die Renaissance eines Rohstoffs: Aus Angst vor unbezahlbarem Öl und Gas hat in Freising der Andrang auf Holz massiv zugenommen

Freising – „Wir wollen einfach für die Leute hier etwas tun“, betonte am Samstag der stellvertretende Leiter des Forstbetriebs Freising, Claus Niewierra, während die Autoschlange am alten Schießplatz in Freising immer länger wurde. Denn dort verkauft der Forstbetrieb seit Herbst 2020 einmal in der Woche heimisches Brennholz, und das äußerst erfolgreich. Neben der hohen Qualität gibt es aber auch einen weiteren Grund für den aktuellen „Run“: Angst vor unbezahlbarem Öl und Gas.

Dieses Angebot, so Niewierra, wird „unglaublich gut“ von den Leuten aus dem Landkreis angenommen. Die Verkaufsmenge habe sich seit vorigem Jahr sogar verdoppelt. Das Holz selbst, Buche und Esche, stammt ausschließlich aus Freising, beispielsweise aus dem Freisinger Wieswald.

Überraschend sei der aktuelle Andrang dennoch, denn zum Holzkaufen sei jetzt eigentlich keine typische Saison. Viele Leute, erklärte Niewierra, hätten aber kaum Lagermöglichkeiten für Holz, sodass sie einfach öfter vorbeikämen, um immer wieder kleinere Mengen einzukaufen.

Franz Bergmaier aus Allershausen kommt regelmäßig nach Freising, um seinen Brennholzbestand zu erneuern. © Lehmann

Zudem sei auch eine gewisse Angst vor noch höheren Ölpreisen zu spüren, „weshalb die Bürger wieder vermehrt ihre Holzöfen anwerfen“, erklärte Niewierra, der auch von der „Renaissance eines Energieträgers“ sprach. Die Sorgen um das Klima und der Krieg gegen die Ukraine würden das Umdenken verstärken – und die Ressource Holz immer mehr in den Fokus rücken.

Als Brennholz verkauft werden laut Niewierra nur zu dünne, krumme oder astige Stämme. Ein weiterer und großer Vorteil von heimischem Holz: Es stärkt die Region und ist mit regionalen Wirtschaftskreisläufen und kurzen Transportentfernungen ein umweltfreundlicher und äußerst ökologischer Energieträger.

Jeder kann kaufen, so viel er möchte

Wie funktioniert der Holzverkauf auf dem alten Schießplatz inmitten des Walds in Richtung Wippenhausen eigentlich? Aktuell können sich Interessierte jeden Samstag von 9 bis 13 Uhr hier Brennholz für Kachel- oder Kaminöfen abholen. Jeder kann kaufen, so viel er möchte, denn jede Fuhre wird mit dem Radlader ganz genau abgewogen und dann berechnet – es gibt also keine Ober- oder Untergrenze. Angefahren wird der Platz mit Kleintransportern, mit Anhängern, Traktoren aber auch mit ganz normalen Pkw, deren Kofferraum vollgeladen wird.

Ab auf die Waage: Jede Fuhre in der Ladeschaufel wird unter Aufsicht des stellvertretenden Forstbetriebsleiters Claus Niewierra gewogen. © Lehmann

Der Preis aktuell: Die Buche kostet 93 Euro je Raummeter bei 33 Zentimeter Länge und 97 Euro bei einer Länge von 25 Zentimeter. Die Esche kostet 88 Euro je Raummeter bei einer Länge von 33 Zentimeter. Niewierra machte allerdings deutlich, dass auch hier die Preise noch ein wenig steigen könnten, weil auch die Kraftstoffe für Anfahrten von der Sägerei und Ähnliches derzeit duetlich teurer würden.

Allerdings sei der Kostenfaktor im Vergleich zu anderen Brennstoffen wie Öl immer noch deutlich niedriger, weshalb auch das Angebot vom Freisinger Forstbetrieb zurzeit geradezu einen „Run“ auslöse. „Vergangene Woche“, so Niewierra, „haben wir sogar knapp 30 Ster verkauft.“ Was ihn am meisten freut: die zufriedenen Abnehmer. Denn das Holz werde im Vorfeld sehr gut getrocknet und habe deshalb eine gute Heizqualität.

Aufgrund der vielen Käufer soll das Angebot ausgedehnt werden

Das ist beim Rundgang über das Gelände oft zu hören: „Ein sauguad´s Holz.“ Die Leute, wie beispielsweise Gloria Wildgruber aus Kranzberg oder Franz Bergmaier als Allershausen, kommen regelmäßig nach Freising, um ihren Brennholzbestand zu erneuern. Was den Käufern Sorgen bereitet, sind die mitunter aufgrund des Ukraine-Kriegs explodierenden Energiekosten, weshalb viele immer stärker auf Holz als Brennstoff setzen.

Gloria Wildgruber aus Kranzberg war mit Unterstützung der Familie beim Holzholen. © Lehmann

Weil das Interesse der Bürger am Brennholzverkauf so groß ist, will der Forstbetrieb sein Angebot noch bis März oder gar April ausdehnen. Danach sei ein Holzankauf vermutlich nach Absprache weiterhin möglich.

Holz kann auch online reserviert werden

Was laut Niewierra auch möglich ist: die Online-Reservierung einer bestimmten Holzmenge über die Seite www.baysf-waldshop.de/scheitholz/Brennholz – hier gibt es auch mehr Informationen über den Standort und die aktuellen Preise. Was Niewierra noch wichtig ist: „Der Einsatz von Holz als Brennstoff ist CO2-neutral, denn beim Verbrennen wird nur so viel CO2 freigesetzt, wie beim Wachstum des Baumes zuvor in dessen Holzkörper gespeichert worden ist.“ Auch deshalb, so der stellvertretende Forstbetriebsleiter, kann Holz aus Freising mehrfach punkten. (Richard Lorenz)