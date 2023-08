Aus Beziehungsstreit wird Angriff auf Freisinger Polizeibeamten

Ein Paar trifft sich an einem Bahnhof zur Aussprache. Schnell bedroht die Frau ihren Noch-Freund. (Symbolbild)

Betrunkene (24) flippt auf offener Straße aus

Von Wolfgang Schnetz schließen

Eigentlich wollten zwei Freisinger Polizeibeamte in der Nacht zum Donnerstag nur einen Streit schlichten: Doch dann eskalierte die Situation und einer der beiden Beamten wurde bei der Aktion verletzt.

Freising - Es war am Donnerstag gegen 1.30 Uhr, als sich in der Prinz-Ludwig-Straße eine 24-jährige Freisingerin, die „erheblich unter Alkoholeinfluss stand“ und ihr Ex-Freund heftig stritten. „Eine vorbeifahrende Streife bemerkte den Vorfall und wollte den Streit schlichten“, heißt es weiter im Pressebericht. Und: „Die Freisingerin beleidigte die eingesetzten Beamten und wollte sich der Kontrolle sowie der Herausgabe ihrer Personalien entziehen.“ Sie schlug nach einem der Streifenbeamten und verletzte ihn dabei leicht an den Armen. Anschließend versuchte sie noch, den Polizisten zu beißen.

Die 24-Jährige wurde daraufhin gefesselt und zur nahen Dienststelle gebracht. Dort beruhigte sich die Freisingerin, woraufhin sie nach Aufnahme des Protokolls wieder entlassen werden konnte. Die Freisingerin, erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

