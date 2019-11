Straßen-Fehde in Freising: Autofahrer zeigt „Rad-Rowdy“ an

Ein 76-jähriger Autofahrer hat einen unbekannten Radfahrer angezeigt. Der soll ihn in Freising auf offener Straße belästigt haben.

Freising - Wie die Polizei Freising mitteilt, war der Rentner am Montag gegen 14.30 Uhr gemeinsam mit der Ehefrau in seinem Skoda-Fabia auf der Isarstraße in nördliche Richtung unterwegs. Ein unbekannter Radler, der neben ihnen den Fahrradstreifen nutzte, soll laut des Rentners während der Fahrt mit seiner Hand auf das Dach des Pkw geschlagen haben.

An der Kreuzung Isarstraße/Luitpoldstraße habe der 76-Jährige bei grüner Ampel nach rechts abbiegen wollen und sei von dem Radler ausgebremst worden. Der habe noch einmal mit der Hand auf die Motorhaube des Fabia geschlagen und mit einer Anzeige wegen zu geringen Sicherheitsabstands gedroht.

Um festzustellen, ob sich der Sachverhalt tatsächlich so zugetragen hat, bittet die Polizei etwaige Zeugen um Hinweise unter Tel. (0 81 61) 5 30 50. Inwiefern am Skoda Sachschaden entstanden ist, steht ebenfalls noch nicht fest.

