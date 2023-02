Sieben auf einen Streich: Freisinger Band hat bei Deutschem Rock & Pop Preis abgeräumt

Von: Manuel Eser

Teilen

Sie haben allen Grund zu strahlen: (v. l.) Krispin Benock, Rike Mahlberg und Johanna Treffer haben mit ihrer Band RIJO beim Deutschen Rock & Pop Preis viermal abgesahnt. Zudem wurde Sängerin Rike Mahlberg für Solo-Arbeiten dreimal gekürt. © RIJO

Die berühmten deutschen Bands Pur und Juli waren schon Sieger beim Deutschen Rock & Pop Preis. Jetzt hat auch eine Freisinger Band bei dem Wettbewerb abgeräumt.

Freising – Das nennt man wohl einen Preisregen: Die Freisinger Band RIJO ist beim Deutschen Rock & Pop Preis gleich viermal prämiert worden. Unter anderem wurde das Trio als beste Pop-Band für den Song „Oh Karin“ ausgezeichnet. Den Hit der Band kürte die Jury zudem als bestes englischsprachigen Lied. Zudem erhielt Krispin Benock eine Auszeichnung für sein Gitarren-Solo in dem Song „Lass los!“ Sängerin und Keyboarderin Rike Mahlberg erhielt zudem drei Sieger-Urkunden für Solo-Werke.

„Das ist für uns natürlich eine ganz tolle Geschichte“, sagt Rike Mahlberg. Sie war es, die die Band gleich in mehreren Kategorien beim Deutschen Rock & Pop Preis anmeldete, den der Deutsche Rock & Pop Musikerverband seit 1983 vergibt. Rückenwind gab ihr dabei das Debüt-Album, das RIJO im Herbst 2022 veröffentlicht hatte. „Ich finde die Songs alle cool und dachte, daraus ließe sich doch noch etwas machen.“

Ein Alleingang mit großer Wirkung

Allerdings behielt sie das erst mal für sich. Ihren Band-Mitgliedern beichtete sie das alles erst, als sie sämtliche Bewerbungen bereits abgeschickt hatte. Beim Aufbau für ein Konzert meinte sie zu den anderen beiden: „Ich hab da was gemacht, ich habe uns da wo angemeldet.“ Die Reaktion der anderen: Schulterzucken. „Ich habe mir gedacht: Soll sie halt machen. Da wird ohnehin nichts dabei rumkommen“, erzählt Johanna Treffer und lacht.

Auf der Bühne: (v. l.) Krispin Benock, Klaus Darlau, Rike Mahlberg und Johanna Treffer stellten im Oktober 2022 ihre Debüt-Platte „Eins“ vor. © RIJO

Ganz falsch gedacht. Per Post kamen gebündelt die Erfolgsmeldungen – neun Preise in neun der insgesamt 127 Kategorien. Das konnte dann selbst die selbstbewusste Rike Mahlberg nicht fassen. „Ich habe ja immer an unsere Songs geglaubt“, sagt sie. „Aber da habe ich dann doch noch mal angerufen und gefragt, ob das alles so seine Richtigkeit hat, oder ob es sich möglicherweise nur um Nominierungen handelt.“

Nein, alles hatte seine Richtigkeit. Für Rike Mahlberg ist das eine große Ehre. „Schließlich besteht die Jury aus Musikern, Textern, Produzenten und anderen Akteuren der Branche“, berichtet sie. „Es ist also ein Preis von Musikern für Musiker.“ Und ein Sprungbrett. Namhafte Acts wie Pur, Juli, Mundstuhl und Yvonne Catterfeld starteten ihre Karrieren, nachdem sie beim Deutschen Rock und Pop Preis ausgezeichnet worden waren.

Zwischen Jubelschrei und Ungläubigkeit

„Rike hat mich angerufen und mir gesagt, dass ich mich besser hinsetzen soll“, berichtet Johanna Treffer. Erst habe sie gedacht, dass etwas Schlimmes passiert sei. Dann aber habe die musikalische Partnerin einen Jubelschrei ausgestoßen. „Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Aber ich war auch etwas ungläubig – und bin es noch.“

Bei der Preisverleihung in der Siegerlandhalle in Siegen (NRW) konnte Johanna Treffer nicht dabei sein, weil sie an diesem Abend mit einer anderen Gruppe bereits ein Engagement angenommen hatte. Und so hielt Rike Mahlberg die RIJO-Fahnen hoch. Drei Stunden, die sie in vollen Zügen genoss. „Alle, die dort waren, waren total happy“, erzählt sie. Viele hätten gar nicht wie Musiker ausgesehen. „Aber das ist eben auch das Schöne an diesem Preis: Es geht nicht um Alter, Aussehen und Image, sondern nur um die Musik.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Als frisch gekürte Pop-Sieger wollen RIJO 2023 wieder deutlich mehr Auftritte absolvieren, als dies in der Pandemie möglich war. „Es juckt einfach in den Fingern“, sagt Rike Mahlberg, und Johanna Treffer fügt hinzu: „Ich möchte vor allem spielen, spielen, spielen.“