Kneipen-Aufreger: Anwohner wehrt sich - Freisinger haben klare Haltung zur Zapfenstreich-Debatte

Von: Helmut Hobmaier, Manuel Eser

Die Kult-Formation Safado trommelte die Freisinger Nacht der Musik ein. Ein Konflikt um Öffnungszeiten sorgte indes für Dissonanzen. © Michalek

Dass die Q-Bar bei der Nacht der Musik früher schließen musste, hat in Freising für Unmut gesorgt. Der Anwohner, der dafür gesorgt hat, setzt sich nun zur Wehr.

Freising – Es war der Aufreger schlechthin vor der Freisinger Nacht der Musik: Ein Anwohner hatte dafür gesorgt, dass die Q-Bar an der Oberen Hauptstraße „schon“ um 0.30 Uhr schließen musste und nicht, wie geplant, bis 3 Uhr offen blieb. Inzwischen hat sich der betreffende Anwohner beim Freisinger Tagblatt gemeldet. Er fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Zum einen, betont der Mann, habe er in der Vergangenheit keineswegs mit ständigen Anrufen bei der Polizei dafür gesorgt, dass Gastronomen in der Oberen Hauptstraße pünktlich die Tische reinräumen mussten. „Nur die vorzeitige Schließung der Q-Bargeht auf meine Kappe“, sagte der Mann. Er habe darauf gedrängt, nachdem die Lärmsituation vor der Q-Bar während der Freisinger Nacht der Musik im vergangenen Jahr regelrecht eskaliert sei.

Der Lärm der Kneipen in der Oberen Altstadt, allem voran von Q-Bar und Furtnerbräu, sei ein chronisches Problem und „regt nicht nur mich, sondern das ganze Viertel auf“, wie der Anwohner betont. Dass immer mal wieder verschiedene Nachbarn die Polizei alarmierten, sei verständlich: Die Gastronomen hielten sich einfach nicht an die Freischank-Verordnung und würden ständig überziehen. Ein friedliches Zusammenleben in der Altstadt sei durchaus möglich, „wenn sich einfach alle an die bestehenden Spielregeln halten würden“.

Starke Resonanz zu Zapfenstreich-Umfrage

Online hat das FT die Freisingerinnen und Freisinger nach ihrer Meinung zu dem Thema befragt. Mehr als 1000 Stimmen wurden bis Montagmittag gezählt. Das Ergebnis ist eindeutig: 73 Prozent fanden die Entscheidung der Stadtverwaltung falsch. Denn: „Wer in der Innenstadt wohnt, muss akzeptieren, dass es nachts länger laut ist.“ Lediglich 13 Prozent fanden die Entscheidung richtig. Tenor: „Die Nachtruhe ist ein hohes Gut, und bis 0.30 Uhr feiern reicht auch.“ 14 Prozent konnten beide Seiten verstehen.