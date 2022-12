Baum stürzt auf Auto: 28-Jähriger aus Freising wird schwer verletzt

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Alle Schneeräum-Fahrzeuge – auch die kleineren Formate – waren am Donnerstag in Freising im Einsatz. © Lehmann

Bei einem Unfall im Kreis Dachau hat sich ein junger Mann aus Freising schwer verletzt. Ein Baum stürzte um und krachte auf sein Auto.

Landkreis - Schnee und Eis haben den Landkreis Freising fest im Griff. Polizei, Hilfskräfte und die Teams der Bauhöfe haben alle Hände voll zu tun. Vor allem auf den Autobahnen gab es viel kaputtes Blech, meldete die Verkehrspolizei (VPI) Freising..

Zuerst der Schneeregen ab dem frühen Mittwochnachmittag, dann heftiger Schneefall am Abend: Der Winter hat sich kräftig zu Wort gemeldet im Landkreis Freising.

Beinahe rund um die Uhr waren der Streu-Lkw der Stadt Freising am Mittwoch und Donnerstag unterwegs. © Lehmann

Die Streu- und Räumdienste im gesamten Landkreis waren den ganzen Mittwoch über bis in die Nacht hinein auf allen Straßen und Autobahnen im Einsatz. Auch am Donnerstag wurde geräumt und gestreut.

Baum stürzt auf Auto

Trotzdem ging’s nicht ohne Zwischenfälle ab. Der schlimmste Unfall, bei dem ein junger Landkreisbürger (28) schwer verletzt wurde, ereignete sich im Kreis Dachau. Der 28-Jährige war am Mittwoch gegen 19 Uhr mit seinem Renault auf der B 471 in Karlsfeld im Bereich der dortigen Baggerseen im Kreis Dachau unterwegs, als nach dem Eisregen ein am Fahrbahnrand stehender Baum wohl dem Gewicht nicht mehr standhielt und auf die Fahrbahn stürzte.

Er traf dabei nach Angaben der Polizei Dachau den Renault des Freisingers und einen BMW, den eine 50-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeld lenkte. Alle drei Fahrzeuginsassen (im BMW saß noch ein 46-jähriger Beifahrer) wurden schwer verletzt und von den Rettungsdiensten in umliegende Kliniken gebracht. An den Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro.

Viel kaputtes Blech gab es vor allem in einem Bereich

Viel kaputtes Blech gab es auf den Autobahnen, wie die VPI Freising meldete: „Auf der A9 sorgte das Blitzeis trotz intensiver Bemühungen der Räum- und Streudienste zwischen Eching und Freimann für viele Unfälle und Verkehrsbehinderungen“, schreibt Polizeihauptmeister Michael Oberprieler. Innerhalb von vier Stunden nahmen die Beamten am Mittwoch insgesamt 16 Verkehrsunfälle auf, „die sich fast schließlich aufgrund der eintretenden Glätte ereignet haben.“

Gekracht hat es vor allem im Bereich der A 9 zwischen Eching und Freimann. Oberprieler weiter: „Insgesamt wurden bei den Unfällen 23 Fahrzeuge beschädigt. Der vorläufig geschätzte Gesamtschaden wird mit rund 120.000 Euro beziffert. Glücklicherweise wurde bei den Unfällen lediglich eine Person leicht verletzt.

Wegen der Unfälle kam es „zu einer deutlichen Beeinträchtigung des Verkehrs“. Die Streifenbesatzungen der VPI wurden unter anderem von der FFW Dietersheim bei der Verkehrsabsicherung und Fahrbahnreinigung unterstützt.

Ausrutscher bei Freising verläuft glimpflich

Ruhig verlief der Verkehr im Bereich der Polizeiinspektion Freising: „Es war überraschend wenig los“, resümierte Polizeihauptkommissar Ralf Schmidt. So gab’s am Mittwoch bei Freising nur einen Ausrutscher mit einem Suzuki, der glimpflich abging.

Auch bei der Post mussten die Ausfahrer in der Domstadt gegen die Unbilden des Winters ankämpfen. © Lehmann

Ein 21-Jähriger aus Langenpreising war gegen 7 Uhr auf der B 301 kurz vor der Ausfahrt Freising/Marzling nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte in die Leitplanke, drehte sich um die eigene Achse und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Schmidt: „Glücklicherweise blieb der junge Mann unverletzt. Insgesamt entstand Schaden von 8000 Euro.

Keine Meldungen gab es aus den Bereichen der Inspektionen Neufahrn und Moosburg.

Selbst ist der Mann: Franz Spitzenberger aus Attaching schaufelte den Gehweg frei. © Lehmann

„Die Notaufnahme war zwar proppenvoll, aber dabei handelt es um internistische Fälle“, beschreibt der Pressesprecher Sascha Alexander die Situation am Klinikum Freising nach dem Eisregen: „Eine Häufung von Knochenbrüchen oder sonstige Unfälle, die dem Blitzeis geschuldet wären, gab es nicht.“

Am Flughafen kommt es zu Einschränkungen

Auch der Flugverkehr wurde durch das winterliche Wetter stark beeinträchtigt. Wie berichtet, musste am Mittwochnachmittag der Betrieb zeitweise eingestellt werden. FMG-Sprecher Florian Steuer berichtet, dass 240 Flüge gestrichen wurden. Wegen der Nachwirkungen kamen am Donnerstag 70 hinzu. 26 Maschinen konnten in München nicht landen und wurden umgeleitet.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Einige kamen danach aber doch zu uns zurück“, so Steuer. Am Donnerstag wurden beide Bahnen je einmal geräumt. Deshalb und wegen Enteisungen zählte die FMG 35 Verspätungen von mehr als 30 Minuten. Vor allem im Terminal 2 war viel los, bis sich der Verkehr wieder normalisierte, so der Sprecher (ham).