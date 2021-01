Baustelle Obere Altstadt: So geht’s in Freisings Innenstadt weiter

Es geht weiter: Ab Montag beginnen die Arbeiten in der Freisinger Innenstadt zur Öffnung der Stadtmoosach. Alle Details lesen Sie hier.

Freising – Die für das Jahr 2020 in der Innenstadt geplanten Baumaßnahmen konnten weitestgehend zeitgerecht durchgeführt werden. Und gleich zu Jahresbeginn starten jetzt die von der Stadt Freising und der Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH beauftragten Baufirmen mit der Fortsetzung der Maßnahmen zur Neugestaltung der Freisinger Innenstadt. Für eine sichere, zügige Baustellenabwicklung sind dabei Sperrungen und Änderungen in der Verkehrsführung erforderlich – alle Geschäfte und Hauseingänge bleiben zu Fuß jederzeit erreichbar, An- und Abfahrt der gesamten Oberen Altstadt ändert sich bis Ende des Jahres allerdings gravierend.

Zwei Brennpunkte

Ab voraussichtlich Montag, 11. Januar, beginnt nach der Feiertags-bedingten Pause die Fortsetzung der Arbeiten zur Öffnung der Stadtmoosach. Um die aufwändigen Arbeiten rasch und für alle sicher durchführen zu können, wird der Baustellenbereich aufgrund der im Vorjahr gewonnenen Erfahrungen ausgeweitet und mit einem Bauzaun gesichert. Daher wird der gesamte Bereich der Oberen Hauptstraße zwischen Karlwirt-Kreuzung und Kochbäckergasse ab voraussichtlich kommendem Montag nicht mehr anfahrbar sein. Dies betrifft auch alle privaten Zufahrten und Stellplätze sowie die Zufahrten von der Oberen Hauptstraße in die Jägerwirtsgasse und Stieglbräugasse. Ende des Monats, voraussichtlich am Montag, 25. Januar, ist dann Baubeginn für die Verlegung des neuen Wärmenetzes im Bereich der Bahnhofstraße (zwischen Hausnummer 2 und 10) durch die Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH. Dafür muss die Bahnhofstraße in diesem Bereich, also zwischen Oberer Hauptstraße und dem Abzweig Am Wörth beim vormaligen Hotel zur Gred, für den motorisierten Verkehr gesperrt werden.

Die Zugänge

Alle anliegenden Geschäfte, Praxen und Hauseingänge bleiben jederzeit erreichbar. Auch das Parkhaus Am Wörth kann über die Bahnhofstraße aus und in Richtung Otto-/Münchner Straße jederzeit angefahren und wie gewohnt genutzt werden – alle Fußwege in die Stadt stehen zur Verfügung.

Die Erreichbarkeit

Aufgrund dieser beiden Sperrungen ändert sich die Erreichbarkeit der gesamten Oberen Altstadt: Die Zufahrt in den Bereich der Oberen Hauptstraße muss dann über die Untere Hauptstraße und den Marienplatz erfolgen – mit den Zufahrtsmöglichkeiten über Amtsgerichtsgasse (bis März), Heiliggeistgasse und General-von-Nagel-Straße. Die Amtsgerichtsgasse wird voraussichtlich ab März 2021 für Baumaßnahmen der Stadtentwässerung und zur Verlegung des Wärmenetzes gesperrt und steht dann für die Anfahrt nicht mehr zur Verfügung. Die Einfahrt in die Obere Hauptstraße kann dann bis zu den Baustellen erfolgen. Da aber nur sehr begrenzte Flächen als Wendemöglichkeiten zur Verfügung stehen, sollte eine Einfahrt nach Möglichkeit unbedingt vermieden werden! Die Ausfahrt aus dem Bereich der Oberen Hauptstraße erfolgt ab Ende Januar, also mit Beginn der Verlegung des Wärmenetzes, über die Ziegelgasse. Hierfür wird die Fahrbahn zwischen Ziegelgasse und Anfang der Bahnhofstraße gegenläufig ausgewiesen.

Radumfahrung

Aus Sicherheitsgründen müssen Radfahrer*innen im Baustellenbereich absteigen und schieben. Radler*innen, die kein Ziel in der Oberen Hauptstraße haben, werden zur bestmöglichen Entzerrung des Publikumsverkehrs gerade im engen Baustellenbereich gebeten, die eigens eingerichtete Radumfahrung der Innenstadt über die Kammergasse zu nutzen.

Die Informationen

Die Anlieger der Innenstadt wurden bereits schriftlich über die anstehenden Maßnahmen und die unvermeidlichen Änderungen in der Verkehrsführung informiert, die selbstverständlich auch den Lieferverkehr betreffen. Alle wichtigen Infos zur laufenden Innenstadt-Neugestaltung sind online zusammengefasst unter https://innenstadt.freising.de.

Auf diesen Seiten sind auch das gesamte Konzept des niveaugleichen Ausbaus samt Öffnung der Stadtmoosach sowie die neue Wärmeversorgung durch das Wärmenetz beschrieben.

