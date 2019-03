Sie erlebte schreckliche Minuten: Jugendliche überfallen Frau auf Echinger Spielplatz

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Freising im Einsatz - oft mit Blaulicht und Sirene. Hier alle Meldungen dazu.

Update, 25. März, 16.38 Uhr: Jugendliche überfallen Frau auf Echinger Spielplatz

Sie erlebte schreckliche Minuten: Eine 53 Jahre alte Frau wurde am vergangenen Mittwoch von drei Jugendlichen in Eching überfallen. Ein 17-Jähriger kam ihr zu Hilfe – und schnappte sich kurz darauf den mutmaßlichen Haupttäter.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord erst jetzt berichtet, hatten drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren die Frau beim Einkaufen angesprochen und sie anschließend gegen ihren Willen begleitet. Auf dem Spielplatz an der Ostpreußenstraße kam es dann zu dem Überfall: Einer der Jugendlichen riss der Frau ihre Tasche von der Schulter. Er schnappte sich blitzschnell die Geldbörse, holte das wenige Bargeld heraus und flüchtete mit seinen Komplizen.

Zum Glück kam der Frau ein junger Echinger Passant zu Hilfe: Er war durch ihre Schreie auf den Überfall aufmerksam geworden und nahm umgehend die Verfolgung des Trios auf. Er blieb den Jugendlichen einige Zeit dicht auf den Fersen, als plötzlich einer der Flüchtenden stürzte „sodass er von dem couragierten Zeugen festgehalten und im Anschluss der verständigten Polizei übergeben werden konnte“, heißt es im Polizeibericht.

Die beiden anderen mutmaßlichen Täter wurden kurz danach ermittelt. Der Festgenommene händigte der Frau das gestohlene Bargeld wieder aus. Gegen den 17-jährigen Haupttäter, der sich geständig zeigte, wurde unverzüglich Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Raubes angeordnet. Seine beiden mutmaßlichen Mittäter wurden ebenfalls als Beschuldigte vernommen. Sie bleiben jedoch auf freiem Fuß.

Update, 25. März, 15.27 Uhr: Radler stürzt vor Hofbrauhaus – Helm hätte Schlimmeres verhindert

Das schöne Wochenendwetter forderte seinen Tribut: Zwei Radler mussten nach schweren Stürzen ins Klinikum Freising eingeliefert werden. Im ersten Fall war eine Radlerin (74) am Sonntagnachmittag zusammen mit ihrem Ehemann am Veitsmüllerweg unterwegs. Die Frau, die einen Fahrradhelm trug, radelte auf dem Kiesweg in Höhe des Spielplatzes, als ihr das Vorderrad wegrutschte. Die 74-Jährige stürzte und kam mit dem Kopf auf dem Boden auf.

Beim Eintreffen der Streifenbesatzung hatte sie leichte Gedächtnislücken, als sie den Hergang des Unfalls schildern sollte. Deshalb wurde sie per Rettungswagen mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Klinikum gebracht. Keinen Fahrradhelm hingegen trug am Sonntag gegen 17 Uhr ein 27-jähriger Freisinger, als er auf seinem Rad die Mainburger Straße in Freising stadteinwärts fuhr

Auf Höhe des Hofbrauhauses wollte er den Gehweg verlassen und stürzte dabei. Der Mann wurde laut Polizei Freising mit einer klaffenden Kopfplatzwunde ins Klinikum Freising gebracht.

