Neue Fälle bekannt: Hasenpest greift weiter um sich - Amtliche Warnung

volle Zustimmung, selbst die Jäger sind doch gegen massiven Abschuss von Füchsen. Die meisten Wildtiere, sterben in Folge der Bauern Gifte, oder werden krank, was wieder einmal vertuscht wird. In jängster zeit bessert es sich, weil auch die dortige GEmeinde auf Abstände achtet, wo Gift gespritzt wird, denn die Hasen und Fasane werden als Erstes krank. Bayern hat schon lange ein Prolbem mit dem Vorstand der Jäger, der Nichts tut, nur für Politik Kaspars den Clown spielen. Identisch mit dem Bauern Vorstand, die möglichst für den Schweine Export, Bayern vergiften will