Sie hat Schreckliches ausgestanden: Eine Freisinger Taxifahrerin wurde am Montagmorgen von einem Fahrgast brutal überfallen. Die Fahndung läuft.

Freising – Sie hat Schreckliches ausgestanden: Eine Freisinger Taxifahrerin wurde am Montagmorgen von einem Fahrgast überfallen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet, stieg der Mann in München in das Taxi. Als Ziel gab er die Schlüterhallen in Freising an. Auf der Staatsstraße 2350 kurz vor Freising, auf Höhe der Zufahrt Eggertshofen, gab der Mann gegen 8.45 Uhr vor, auf die Toilette zu müssen. Als die Taxifahrerin rechts ranfuhr und anhielt, packte der Mann ihren Kopf und schlug ihn gegen das Seitenfenster. Daraufhin entwendete er die Tageseinnahmen aus dem Geldbeutel der Frau. Dabei erlitt sie leichte Kopfverletzungen.

Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Von dem Mann fehlt bisher jede Spur. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord und jede andere Polizeidienststelle entgegen. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und 35 Jahre alt. Er spricht gebrochenes Deutsch und wird als ungepflegt beschrieben. Er trägt eine rote Fleece-Jacke mit weißen Streifen. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Lesen Sie auch: Unfall im Zollinger Kieswerk: Bub steckt bis zu den Hüften im Schlamm fest und Streit um Hecke endet in Prügelei: Selbst Polizei kann nicht schlichten