Fischereibetrieb gibt verbotenes Mittel ins Wasser: Behörde wusste Bescheid - und ließ Bürger unwissend

In Freising sind Speisefische mit Malachitgrün verunreinigt worden. Ein Fischereibetrieb hat das Tierartmittel, das krebserregend sein könnte, in seine Teiche eingebracht.

Freising – Am Aschermittwoch kommt traditionell Fisch auf den Tisch. In Freising kamen jedoch just an diesem Tag Vorfälle an die Oberfläche, die alles andere als appetitfördernd sind: In der Moosach sind Speisefische mit Malachitgrün verunreinigt worden.

Dieses Medikament ist bei Verzehrfischen verboten

Dem Landratsamt liegt offenbar eine Selbstanzeige des Fischereibetriebs vor. Dieser habe angeblich versehentlich einen unbekannten Stoff in seine Teiche eingebracht. Eine Beantwortung entsprechender Anfragen unserer Zeitung durch die Behörde steht noch aus.

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet hat, wurden auf die Selbstanzeige hin aber mehrere Fischzuchtbetriebe untersucht. Dabei stellte sich offenbar heraus, dass es sich bei dem Stoff um Malachitgrün handelt – einem Tierarzneimittel, das bei Zierfischen eingesetzt wird und im Verdacht steht, krebserregend zu sein. „Es darf daher bei Fischen, die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, nicht angewendet werden“, schreibt das Bundesinstitut für Risikobewertung. „Hier gilt das Prinzip der Nulltoleranz.“

Landratsamt informiert Verbraucher nicht

Drei Fischzuchtbetriebe wurden vom Landratsamt laut BR gesperrt. Die Bevölkerung wurde von der Behörde über den Vorfall allerdings nicht informiert. Zur Begründung heißt es vom Landratsamt Freising: Es bestehe keine Gesundheitsgefahr. Auch die Betriebe, die Fischereirecht besitzen, wurden nicht gewarnt.

Bei Professor Jürgen Geist sorgt das für Verärgerung. Der Wissenschaftler forscht am Lehrstuhl für aquatische Systembiologie. Das FT erwischt ihn via Handy am Flughafen München. Geist ist auf dem Weg in die USA, wo er – wie passend – zum Thema Gewässerschutz spricht.

In verunreinigter Moosach haben Kinder gespielt

Wie der Professor berichtet, holen er und sein Team zu Forschungszwecken auch nordamerikanische Signalkrebse aus der Moosach. „Rechtlich können wir die Tierchen nicht mehr in die Moosach zurücksetzen, weil man invasive Arten nicht aussetzen darf“, erklärt er. Um die Krebse trotzdem einer nützlichen Verwendung zuzuführen, werden sie bei Gelegenheit von uns gekocht und gegessen – etwa auf Doktorfeiern oder bei der Weihnachtsfeier.“

Nicht nur deshalb geriet er in Alarmstimmung, als er im November, wie er sagt, gerüchteweise gehört hat, dass die Moosach verunreinigt sein soll. Er dachte auch sofort an den gerade erst durchgeführten Tag der offenen Tür der TU Weihenstephan im Oktober. „Da haben wir Kinder im Wasser spielen lassen.“ Er habe sich deshalb sofort an das Landratsamt gewandt und um Aufklärung gebeten. Dort habe er erfahren, dass keine Gesundheitsgefahr bestehe. „Trotzdem halte ich es für absolut zwingend und erforderlich, Fischereirecht-Inhaber wie die TU über so einen Vorfall transparent zu informieren.“

