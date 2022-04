„Verbraucher müssen umdenken“: So wirkt sich der Krieg gegen die Ukraine auf Lebensmittelmarkt in Freising aus

Von: Magdalena Höcherl

Weizen wird immer wertvoller: Wegen des Kriegs in der Ukraine ist die sogenannte „Kornkammer Europas“ in Gefahr. Die Folgen sind global zu spüren. © Thomas Warnack

Der Krieg gegen die Ukraine beeinfluss die Lebensmittelversorgung weltweit. Der BBV Freising mahnt: Das Konsumverhalten wird sich verändern – gezwungenermaßen.

Landkreis – Die Ukraine und Russland gehören zu den wichtigsten Getreideproduzenten der Welt. Durch den Krieg brechen große Exportmengen weg – was den Weltmarkt enorm beeinflusst. Vor allem in einigen afrikanischen Ländern, die stark von Weizenlieferungen aus der Ukraine abhängig seien, werde das zum Problem, sagt Freisings BBV-Kreisobmann Georg Radlmaier. „Bei uns werden die Lebensmittel zwar nicht ausgehen. Aber es wird sich auch einiges ändern.“

Preise für Dünger vervielfacht

Die Preissteigerungen lassen sich laut Radlmaier auf die erhöhten Düngemittelpreise zurückführen. Große Mengen kämen aus Ukraine, Russland und Belarus. „Die Produktion ist sehr energieintensiv. Man hat schon vor Kriegsbeginn gemerkt, dass die Preise anziehen.“ Er rechnet vor: Der Doppelzentner Kalkammonsalpeter habe im Herbst noch 20 Euro gekostet. Inzwischen liege der Preis bei 100 Euro. Verbraucher müssten sich aber nicht nur auf höhere Lebensmittelpreise einstellen, sondern auch darauf, dass mittelfristig möglicherweise nicht immer jedes Produkt zu jeder Zeit verfügbar ist. „Wenn etwa Sonnenblumenöl knapp ist, gibt es aber doch auch noch Alternativen.“

Gemüse und Fleisch wird importiert

Dass Lebensmittel nicht permanent verfügbar sein könnten, hänge unter anderem mit dem Selbstversorungsgrad zusammen, der in Deutschland bei gut 80 Prozent liege. Dieser Wert beschreibt, wie viel Prozent der nötigen Agrarerzeugnisse im eigenen Land produziert werden. Der Rest muss importiert werden. Bei Getreide erreiche man etwa den Wert 100. Der Wert für Gemüse sei dagegen deutlich geringer – ohne Importe geht’s nicht.

„Bei Fleisch und Milchprodukten haben wir eine leichte Überversorgung“, sagt Radlmaier. Daher werde viel exportiert: „Deutscher Käse ist gefragt.“ Und obwohl in Deutschland schon mehr Fleisch produziert als benötigt wird, wird zusätzlich viel importiert: „Die edleren Teile, wie Filets, sind bei uns sehr gefragt.“ Im Gegenzug werden die Körperteile, die der deutsche Verbraucher nicht isst, exportiert. „Augen, Rüssel oder Füße vom Schwein sind in China eine Delikatesse.“ Für große Schlachtereien sei dieses Exportgeschäft lukrativ. „Der Nahrungsmittelmarkt operiert weltweit, die Preise sind austauschbar“, sagt der BBV-Kreisobmann. „Man richtet sich nach den Handelsströmen, um so günstig wie möglich wegzukommen.“

Produkte besser kennzeichnen

Das geschehe oft nicht nur zum Leidwesen der Tiere, sondern auch der heimischen Landwirte. Radlmaier fordert daher eine verpflichtende Kennzeichnung der Herkunft. So könnten Verbraucher gezielter regional einkaufen. Die aktuelle Regelung sei ungenügend: „Sobald das Produkt verarbeitet ist, gilt diese Regel nicht mehr.“ Zum Beispiel Eier: „Die müssen nur so lange einen Stempel haben, wie sie nicht verarbeitet sind. Schon ein gekochtes und gefärbtes Osterei muss nicht mehr gekennzeichnet sein.“ Weil Eier laut Radlmaier einen Selbstversorgungsgrad von 70 haben, müsse man importieren. Große Mengen kämen aus der Ukraine nach Deutschland – und zwar als Flüssigei für Nudeln, Mayonnaise oder Kuchenmischungen. „Dabei praktiziert die Ukraine noch in großem Stil Käfighaltung.“

Derzeit wird verstärkt darüber gesprochen, Produktionsbedingungen zu verändern, um den Selbstversorgungsgrad hierzulande zu steigern und sich so unabhängiger vom globalen Markt zu machen. Ein Argument dabei lautet: Weniger Fleischkonsum benötige weniger Fläche für Futterproduktion, dafür könne man mehr Lebensmittel anbauen.

„Das geht aber nicht so leicht, wie sich das anhört“, sagt Radlmaier. Nicht nur müsse auf den knapp 39 000 Hektar Ackerland im Landkreis die Fruchtfolge eingehalten werden, um die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhalten. „Außerdem fallen bei der Produktion auch Produkte an, die der Mensch nicht verzehren kann. Ein Doppelzentner Weizen bringt zum Beispiel 70 Kilo Mehl und 30 Kilo ,Abfall‘, sprich Futtermittel für die Tiere.“ Grünland, von dem es im Kreis Freising knapp 8000 Hektar gibt, könne man nur über den Tiermagen als Nahrungsmittel für den Menschen nutzbar machen. Zudem produzieren Tiere Gülle. „Die brauchen wir dringend angesichts der hohen Düngemittelpreise.“ Er betont: „Ganz ohne Tiere funktioniert Landwirtschaft nicht.“

Saisonal essen und Fleisch reduzieren

Allerdings appelliert der BBV-Kreisobmann auch an die Verbraucher, bewusst zu konsumieren und gerade Fleisch als etwas Besonderes anzusehen, das es nicht jeden Tag braucht. „Früher wurden Lebensmittel komplett verwertet. Über die Jahre hat sich die Esskultur verändert, es wird wahnsinnig viel weggeschmissen. Kein Wunder, wenn ich abends zum Bäcker gehe und erwarte, dass bis Ladenschluss alles frisch und in voller Menge verfügbar ist.“ Georg Radlmaier sagt: „Die Verbraucher müssen ein bisschen umdenken und den Fokus wieder stärker auf Regionalität und Saisonalität legen.“

