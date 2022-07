Begeisterter Heimatpfleger und Künstler: Rudolf Goerge feiert 80. Geburtstag

45 Jahre lang hegte und pflegte Rudolf Goerge die Kultur und das Brauchtum im Landkreis. © Landratsamt

Als Kreisheimatpfleger hegte und pflegte Rudolf Goerge 45 Jahre lang Brauchtum und Kultur in Freising. Nun wird er 80 Jahre alt.

Landkreis – Wie kein anderer verkörperte Rudolf Goerge die Heimatpflege im Landkreis Freising – und das fast ein halbes Jahrhundert lang. Am heutigen Samstag wird der frühere Kreisheimatpfleger 80. Jahre alt – für Goerge kein Grund zum Stillstand.

Als er 1974 vom damaligen Landrat Ludwig Schrittenloher zum Kreisheimatpfleger bestellt wurde, konnte der junge Volkskundler und Bibliothekar nicht ahnen, dass ihn dieses Amt 45 Jahre nicht loslassen würde. Zunächst im Ehrenamt, ab 1990 hauptamtlich, hegte und pflegte er die Kultur und das Brauchtum im Landkreis Freising.

Stadt und Landkreis Freising wurden neue Heimat

Dabei stand dort gar nicht seine Wiege: Am 30. Juli 1942 im ostpreußischen Allenstein geboren, musste er als Zweijähriger mit seiner Mutter und acht weiteren Geschwistern die Heimat verlassen. Der Vater galt als vermisst im Krieg. Im Februar 1945 kam die Familie Goerge in Freising an. Stadt und Landkreis wurden Rudolf Goerge zur neuen Heimat, die ihn schon als Schüler faszinierte. Bildungshungrig verschlang er bereits in jungen Jahren zahllose Bücher zur Freisinger Historie. Dabei sammelte er einen Wissensschatz an, über den die meisten alteingesessenen Freisinger nicht verfügten. Nach dem Abitur folgte das Studium der Volkskunde in München und Freiburg. Als Wissenschaftler, Autor und Kulturgelehrter erforschte und erklärte er die Kulturgeschichte des Landkreises Freising. Dessen Kulturleben bereicherte er selber als Musiker, Künstler und Vortragsredner.

Mit seinem Diaprojektor zog er durch Gemeindesäle, Wirtsstuben und Bierzelte. Akademiker hörten Goerge genauso gebannt zu wie Schüler und Senioren. Zahllose Ausstellungen im Marstall und im Kreuzgang des Landratsamts wurden von ihm kuratiert, er leitete Exkursionen und Führungen. Gemeinsam mit Christoph Eglhuber entwickelte er die Klassikreihe „Musik im Marstall“. Aber auch die Volksmusik und der Volkstanz kamen bei ihm nicht zu kurz. Immer wieder trat Rudolf Goerge selber als Musiker und Sänger in Erscheinung. Gemeinsam mit seinen Brüdern gründete er den „Kleinen Kreis Freising“ und leistete damit einen wichtigen überregionalen Beitrag zur Wiederentdeckung der alten Musik.

Zahlreiche Publikationen

Rudolf Goerges Produktivität als Autor ist legendär: Die Suche nach ihm im Verbundkatalog der bayerischen Bibliotheken ergibt fast 200 Treffer. Seine Beiträge für Kataloge, Aufsatzsammlungen und Tageszeitungen sind dabei größtenteils unberücksichtigt.

Vor drei Jahren zog sich Rudolf Goerge als Heimatpfleger zurück – aber nicht von der Heimatforschung. Nach wie vor verfolgt er weiterhin zahlreiche Projekte und publiziert in Fachorganen wie dem „Amperland“.

Rudolf Goerge hat als Kleinkind die alte Heimat zwar verloren, im Landkreis Freising ist er aber seit Langem fest verwurzelt. Seine Begeisterung für Geschichte, Brauchtum und seine Freude am kreativen Mitgestalten haben ihm den Landkreis Freising zur eigentlichen Heimat werden lassen.

Kreisheimatpfleger Bernd Feiler

