„Behalten Sie sich das Kribbeln im Bauch“: Freisinger FOS-Schüler in die Freiheit entlassen

Abschlussfeier

Über 200 Absolventen der FOS Freising wurden am Freitag in die Freiheit entlassen. Die scheidende Schulleiterin verglich den Start in einen neuen Lebensabschnitt mit dem Sprung vom Zehn-Meter-Brett.

Freising – Die stellvertretende Landrätin Anita Meinelt fasste sich kurz mit ihren Worten an die diesjährigen Absolventen der FOS Freising, Jahrgangsstufe 12: „Feiern Sie, was das Zeug hält!“ Zuvor gab es am Freitag im Rahmen der zweiten Abschlussfeier der FOS/BOS einen wahren Zeugnisübergabe-Marathon, denn es waren weit über 200 Absolventen. An sie hatte Vize-Landrätin Meinelt dann doch noch einen Wunsch: „Lassen Sie sich nicht unterkriegen und behalten Sie sich ihre Neugierde!“

„Wagen Sie noch viele mutige Sprünge“

Neugierig auf die Zukunft, und zwar auf die eigene, ist auch Schulleiterin Roswitha Stichlmeyr: Für sie war die Verabschiedung die letzte ihrer beruflichen Laufbahn. Den Start in eine neue Lebensepisode verglich sie mit einem Sprung vom Zehn-Meter-Turm. „Springen Sie in eine ereignisreiche Zukunft – Ihnen stehen alle Türen offen, und die Unternehmen erwarten Sie dringend“, sagte sie zu ihren ehemaligen Schützlingen. Sie betonte auch, dass die sogenannte Generation Z (diejenigen, die von 1997 bis 2012 geboren wurden), völlig andere Prioritäten setze als frühere Generationen. „Aber Sie sind leistungswillig“, betonte Stichlmeyr, weshalb Arbeitgeber auch ihre Angebote verändern würden – etwa mit angepassten Arbeitszeitmodellen. Ihr Wunsch an die Absolventen: „Wagen Sie noch viele mutige Sprünge und behalten Sie sich das Kribbeln im Bauch!“

Monika Riesch, Schulreferentin der Stadt Freising, sprach den Absolventen „den allergrößten Respekt“ aus. „Ihr habt euch wirklich durchgebissen. Wir wissen alle: Euch wurde nichts geschenkt.“ Was Riesch wichtig war zu betonten: „Bildung spiegelt sich nicht nur im Notendurchschnitt, sondern vor allem in der Persönlichkeit.“ Ihr Wunsch an die Absolventen: „Setzen Sie sich für andere ein. Sammeln Sie unvergessliche Erlebnisse, bleiben Sie offen und kritisch!“

Berührendes Lob für die Mitschüler

Und es war auch an den Absolventen selbst, ein Resümee zu ziehen: „Ja, wir haben es endlich geschafft“, sagten Veronika Sturde und Dimitrios Melissas in ihrem kurzen Rückblick, bevor es in der Abi-Rede, vorgetragen von Sarah Gold und Samuel Nierhaus, einen kleinen Seitenhieb auf die Lerninhalte gab: „Was brauchen wir schon Verständnis für Mietverträge, wenn man weiß, wie eine MRNA aufgebaut ist?“ Ein dickes und berührendes Lob gab es von Gold allerdings an die Schulkameraden: „Wir haben Menschlichkeit von euch gelernt und wir haben uns viel untereinander geholfen.“ Nierhaus’ Wunsch an die Mitschüler: „Macht jetzt einfach, worauf ihr Lust habt – außer die 13. Klasse!“

Bei seinen Abschlussworten ins Publikum hatte Nierhaus dann aber doch einen Kloß im Hals: „Liebe Grüße auch an Mama und Papa, die weinen gerade – aber das geht schon in Ordnung.“

Sehr schön, innovativ und vor allem witzig war dann die Zeugnisübergabe gestaltet. Vor jedem Aufruf der einzelnen Klassen wurde nämlich ein kurzer Video-Clip über die vergangenen Schuljahre gezeigt – sozusagen ein Best-of aus zwölf Jahren, in denen aus den Kindern junge Erwachsene wurden.

Richard Lorenz

