„Wahnsinn, oder?“ Beim 19. Skate-Contest im Freisinger Tollhaus faszinieren fast 50 Skater mit ihren Tricks

Hier geht’s zu wie im Tollhaus: Die zahlreichen Zuschauer jubelten, als die Skater ihre – mitunter gewagten – Tricks vorführten. Dabei stand allerdings weniger der Sieg als der Spaß an der Sache im Vordergrund. © Michalek

Sie sind echte Profis, aber im Fokus stand der Spaß: Fast 50 Skater zeigten beim 19. Skate-Contest in Freising ihr Können - und beeindruckten das Publikum.

Freising – Skate-Urgestein Fabian Lang ließ kurz den Song von „Rage Against the Machine“ verstummen, um jenen Satz zu wiederholen, den er am Samstag wohl an die 100 Mal durch sein Mikrofon jagte: „Last trick, noch zehn Sekunden!“ Damit war klar: Jeder Teilnehmer konnte nochmal einen gewagten Fliptrick zeigen, um die Jury vielleicht doch noch zu überzeugen. Knapp 50 Skater hatten sich zum 19. Skate-Contest im Tollhaus Freising angemeldet – den wenigstens allerdings ging es um die Siegerehrung. Die Freisinger Skater-Bewegung versteht sich mehr als ein Kollektiv, bei dem Spaß und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl ganz oben stehen – wie auch jede Menge Respekt füreinander.

„Die Szene wird größer“

Bereits vor den Tollhaus-Türen war eines deutlich zu spüren: Der heurige Skate-Contest ist etwas Besonderes, und das, obwohl erst im kommenden Jahr das 20-jährige Bestehen des Wettbewerbs gefeiert werden kann. Die Gründe erläuterte Kulturpädagoge Daniel Petanic, der wieder mal als gute Seele der Veranstaltung für jeden ein offenes Ohr hatte: „Die Szene wird größer, das merkt man. Und die jungen Leute wollen anpacken.“ Schwer begeistert zeigte sich auch Fritz Andresen von der Stadtjugendpflege, der auf eine Stippvisite vorbeigekommen war und dem nur eins einfiel: „Wahnsinn, oder?“

Experte am Werk: Johannes Bruckmaier aus Nürnberg ist einer von nur zehn blinden Profi-Skatern weltweit. © Michalek

Der positive Wahnsinn war ersichtlich: Das Tollhaus war gerammelt voll von Skatern und Skater-Fans, bei denen sofort etwas deutlich auffiel: nämlich ein unglaublich respektvoller Umgang miteinander, ob nun in der Parcours-Halle oder beim Chili-Essen danach. Ein Beispiel: Als dem blinden Ausnahme-Skater Johannes Bruckmeier aus Nürnberg sein Board aus Versehen davonflitzte, kümmerten sich gleich fünf junge Leute darum, dass er es sofort wiederbekam und so seinen Jam ohne Zeitverzögerung fortsetzen konnte. Der 28-Jährige mit einer Restsehkraft von zwei Prozent nahm es gelassen: „Alles cool hier!“

Womit Bruckmeier, übrigens einer von rund zehn blinden Profi-Skatern weltweit, eher ein Problem hatte: „Hier bin ich halt zusätzlich irgendwie taub, weil die Musik so laut ist.“

Nur als Zaungast dabei war heuer der gebürtige Freisinger Alfred Hochrein, der zur ersten Generation Board-Begeisterter in der Domstadt gehört und maßgeblich an der Errichtung des Skate-Parks in der Luitpold-Anlage beteiligt war. Inzwischen arbeitet Hochrein als Orthopäde in München, weshalb er zur Sicherheit seinen ärztlichen Notfallkoffer mitgebracht hatte. „Das ist lustig, hier sind auch einige meiner Patienten – ich mache nebenbei sozusagen noch Visite“, sagte Hochrein und lachte.

„Skaten ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen“

Erfreulicherweise gab es allerdings niemanden zu verarzten, dafür allerdings viele zu bejubeln. „Das Skaten ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Während der Pandemie haben sich zudem viele ein Board geholt“, erklärte Hochrein, der sich wünscht, dass in Freising ein weiterer Skatepark gebaut wird. Eine gewaltige Triebfeder der Bewegung ist übrigens Fabian Lang, der den Contest seit Jahren organisiert und für den Hochrein ein dickes Lob parat hatte: „Das war sehr früh ersichtlich, dass er ein Riesen-Skatertalent ist und schon als Jugendlicher sehr viel besser war als alle anderen.“ Lob gab es auch von der Prominenz, nämlich vom süddeutschen Skate-Meister Andreas Sußbauer aus Regensburg: „So eine Halle wie in Freising gibt’s nicht überall. Das ist schon ziemlich geil.“

Die ersten Plätze der verschiedenen Contest-Gruppen belegten: Benjamin Schikora, August Gilg, Nico Obst und Leon Glaß.

Richard Lorenz

