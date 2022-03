„Beim Einkaufen kuschelt man nicht“: Maskenpflicht-Ende spaltet Gemüter in Freising

Von: Magdalena Höcherl

Bald passé: Ab Sonntag, 3. April, gilt die Maskenpflicht im Einzelhandel nicht mehr. © Dittrich/dpa

Die Maskenpflicht in Bayerns Innenräumen endet am Samstag. Über die Sinnhaftigkeit dessen ist man in Freising zwiegespalten.

Freising – Ganz glücklich ist Jutta Ederer nicht mit der Entscheidung der Staatsregierung, die Maskenpflicht in Innenräumen nach dem 2. April aufzuheben. Angesichts der hohen Zahlen – im Kreis Freising lag die Inzidenz am Dienstag bei knapp 2200 – sei das verfrüht, sagt die Inhaberin von Bücher Pustet an der Oberen Hauptstraße in Freising. „Wir tragen die Maske seit zwei Jahren. Zwei Monate länger können wir schon noch durchhalten.“

Aushang als Masken-Werbung

Der Großteil des Teams werde sicher weiterhin auf Mund-Nasenschutz setzen. Ederer hofft, dass es ihnen viele Kunden gleichtun. „Es muss ja keine FFP2-Maske sein, eine medizinische ist auch völlig ok.“ Derzeit überlegt Ederer noch, ab Samstag einen Aushang an der Tür zu machen. „Der soll zeigen, dass wir uns freuen, wenn die Leute weiterhin Maske tragen – einfach als Vorsichtsmaßnahme und aus Rücksicht auf seine Mitmenschen.“ Daher denkt sie auch darüber nach, neben dem Desinfektionsmittelspender am Eingang einen Packen Masken zu platzieren.

Nebenan in der Moosacherie will Melanie Rainer, die das Geschäft für Mode und Design mit einer Kollegin betreibt, auch weiterhin Maske tragen. Die neue Regelung sieht sie pragmatisch: „Wenn die Maskenpflicht fällt, dann ist das so.“ Dementsprechend sollten die Kunden das machen, was sie selbst für richtig halten. „Das Gute bei uns ist ohnehin, dass sich das Geschäft den Tag über gut verteilt“, sagt Rainer. Angst vor dichtem Gedränge müsse niemand haben.

Genügend Platz im Einzelhandel

Ähnlich empfindet Wilhelm Ziegltrum, Inhaber des Lebensmittelladens nah & gut in Attaching. „Beim Einkaufen kuschelt man ja nicht miteinander, es gibt genügend Platz – anders als zum Beispiel in Bus und Bahn.“ Daher ist er auch der Meinung, dass das Infektionsrisiko im Einzelhandel gering sei. „Man muss das jetzt einfach mal laufen lassen – aber die Lage auch im Auge behalten. Notfalls müssen wir die Maske dann halt wieder aufsetzen.“ Grundsätzlich sei er jedoch froh, ab Samstag auf den Mund-Nasenschutz verzichten zu können. „Zum Arbeiten ist er einfach unangenehm. Und es ist schön, den Leuten endlich wieder g’scheit ins Gesicht schauen zu können.“

„Masken sind hochwirksam“

Bernd Friedrich, Leiter der Karl-Meichelbeck-Realschule in Freising, wartet noch auf die finale Weisung des Kultusministeriums. „Was verordnet wird, setzen wir um.“ Dabei erscheint ihm die Maßnahme keineswegs verständlich. „Die Masken sind hochwirksam.“ Sie jetzt abzuschaffen, sei ein Widerspruch zur Inzidenz und zur Zahl der Neuinfektionen. „Aber wenn der politische Wille nicht da ist, können wir als Schule keine Insellösung machen.“

Dass sich das Maske-Tragen in der Vergangenheit bewährt habe, liege auf der Hand. „Bei Schülern, die bei uns positiv getestet worden sind, fanden die Ansteckungen offenbar immer im privaten Bereich statt. Das deutet meiner Meinung nach darauf hin, dass die Maßnahmen in der Schule – wie Maske und regelmäßiges Lüften – Wirkung gezeigt haben.“ Wie sich das Infektionsgeschehen künftig entwickelt, bleibe abzuwarten. Friedrich betont: „Wer weiterhin Maske tragen will, darf das natürlich.“

Kirche und U-Bahn: kein Vergleich

Ins selbe Horn stößt Freisings Pfarradministrator Stephan Rauscher. „Viele Leute haben noch immer Angst vor dem Virus, natürlich können die dann weiterhin die Maske aufsetzen.“ Trotzdem sei es langsam an der Zeit, zu einer „gewissen Normalität“ zurückzukehren, wie er sagt. Die Ansteckungsgefahr sei in Kirchen ohnehin deutlich geringer als beispielsweise in einer U-Bahn. „Kirchen sind keine engen, niedrigen Räume. Außerdem kann man sehr gut lüften, gerade jetzt, wo es wieder wärmer wird.“

