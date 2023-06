Beim Thema Verkehr knirscht’s im Neustifter Feld

Das Baugebiet „Neustifter Feld“ beschäftigte die Stadträte am Mittwoch über zwei Stunden lang. Da mussten im Planungsausschuss die Anregungen aus der öffentlichen Auslegung geprüft und besprochen werden. © Lehmann

In einer Marathonsitzung beriet der Freisinger Planungsausschuss die Bürgeranregungen zum Bebauungsplan Neustifter Feld.

Freising – Fünf Tagesordnungspunkte, über 500 Seiten Beschlussvorlage und über fünf Stunden Sitzungsdauer: Für die jüngste Sitzung des Ausschusses Planen, Bauen und Umwelt der Stadt Freising musste durchaus Geduld mitgebracht werden. Ein Thema, das alleine weit über zwei Stunden lang die Stadträte beschäftigte, war dabei das bei zahlreichen Bürgern umstrittene Baugebiet „Neustifter Feld“. Am Mittwoch hieß es nun, die Anregungen aus der öffentlichen Auslegung zu besprechen, zu prüfen und Änderungen abzusegnen, bevor der Bebauungsplan dann im August nochmals öffentlich ausgelegt wird.

Das Thema „Neustifter Feld“ sorgte schon seit geraumer Zeit für so manche Diskussion – unter anderem bei der Neustifter Bürgerversammlung, in der es deshalb im Februar ziemlich heiß herging. Die Probleme, die zahlreiche Bürger mit dem durchaus imposanten Bauprojekt unter anderem haben: Zu viele Häuser auf zu wenig Grund, mit der Angst im Gepäck, dass dieses moderne Quartier für ein Verkehrskollaps sorgen könnte.

Die Stellungnahmen

Ihre Sorgen konnten die Bürger im Oktober vergangenen Jahres nun formulieren – und zwar via Stellungnahmen: 54 waren aus der Öffentlichkeit eingegangen. Die Kritik von den Bürgern war dabei oftmals ziemlich deutlich, denn sie verlangten etwa eine bessere Einbindung in den Planungsprozess und überhaupt ernster genommen zu werden. Zudem trudelte ein spezieller Wunsch ein: Die Stadt solle „keinen Kniefall vor dem Investor“ machen.

Was immer wieder angemahnt wurde: Neustift sei ein historischer Stadtteil mit Satteldächern. Die Neubauten würden schlichtweg visuell nicht dahin passen. Überhaupt seien die Gebäude „zu hoch“, das Bauvorhaben zu „überdimensioniert“ und zusätzlich eine starke Zunahme des Verkehrs zu erwarten. Vieles sei laut Stellungnahmen unklar, ja sogar unglaubwürdig – wie etwa das Verkehrsgutachten samt Verkehrszählung und die Wirksamkeit eines Mobilitätskonzeptes für das Quartier.

Das Mobilitätskonzept

Hier knirschte es dann auch in der Ausschusssitzung, denn so recht an eine überraschende Mobilitätswende am Neustifter Feld glauben konnte auch Rudi Schwaiger (CSU) nicht. Sein Problem: Die geplant reduzierten Parkplätze im Quartier könnten eher dafür sorgen, dass es noch drastischer werde in punkto „Parkdruck“.

Der Lösungsansatz: Um weniger Fahrzeuge und damit weniger Verkehr im Quartier zu haben, hatte der Bauträger ein von ihm mitfinanziertes Mobilitätskonzept, wie etwa durch Car-Sharing, vorlegen müssen. „Die hier einziehen, die haben zwei, drei Autos“, so Schwaiger und weiter: „Das ist ja ein schönes Konzept – aber völlig realitätsfremd.“

Die Ernüchterung

Dennoch: Das Neustifter Feld wird das erste Quartier in Freising sein, das über ein eigenes Mobilitätskonzept verfügt. Das Ernüchternde, das auch der Mobilitätsbeauftragte der Stadt, Dominik Fuchs, zugeben musste: In Freising steigt kontinuierlich die Zahl der Kfz-Zulassungen, während etwa in München die Zahlen sinken. Die Antwort von Schwaiger war dann prägnant: „Ja, in München haben sie auch einen ganz anderen ÖPNV wie wir hier.“ Was helfen soll in puncto besserer Verkehrsfluss: Die Angermaier-Straße, durch die der Verkehr hauptsächlich abfließen soll, könnte in eine Einbahnstraße umgewandelt werden, was auf geteilte Meinungen im Gremium stieß.

Was die neue Straßenplanung noch beinhaltet: Die Aufweitung der Hermannstraße und Heinbogenstraße mit einseitigen oder beidseitigen Gehwegen, Fußwegverbindungen bis zur Asamstraße, eine Verkehrsberuhigung in der Hochackerstraße und eine Durchfahrtsbeschränkung im Reihenweg.

Um die Parkproblematik per se in den Griff zu bekommen, soll im kommenden Herbst über ein Parkraumkonzept mit Parkraumbewirtschaftung detaillierter nachgedacht werden. Das heißt im Klartext: Parken nur mehr mit Parkscheibe oder Parkschein – oder in der geplanten Tiefgarage. Was zudem errechnet wurde, ist der vermutliche Neuverkehr durch das Bauvorhaben: Der liege bei rund 800 Kfz-Fahrten pro Tag.

Auf rund 100 Seiten wurden die Einwände der Öffentlichkeit Stück für Stück abgearbeitet – verändert wurde allerdings beim Bebauungsplan sehr wenig, meistens wurde an der Planung schlichtweg festgehalten. Einiges, was den Neustiftern sauer aufstieß, wie etwa manche Geschosshöhe, wurde bereits im Vorfeld verändert. Vieles hingegen blieb bestehen. Nach weit über zwei Stunden war der Bebauungsplan dann abgesegnet, der Weg für eine zweite Auslegung ist damit geebnet.