Blick bis in die Alpen: Freising bekommt besonderes Lokal auf dem Domberg

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Auf dem Freisinger Domberg gibt es künftig auch eine Museumsgastronomie. © ft

Das neue Diözesanmuseum auf dem Freisinger Domberg beherbergt auch ein Lokal: Im „DIMU“ sollen Gäste von morgens bis abends schlemmen können.

Freising - Es soll ein Schmankerl in Freising werden – nicht nur kulinarisch, sondern auch optisch: Auf dem Domberg laufen derzeit nicht nur die Arbeiten am Diözesanmuseum auf Hochtouren, sondern auch an einem neuen Lokal. Das „DIMU“ – der Name leitet sich ab von DIözesanMUseum – soll „Ende des Sommers“ eröffnen, war nun aus der Pressestelle der Diözese München und Freising zu erfahren.

Fokus auf Regionalität und Saisonalität

Geplant ist eine Museumsgastronomie mit großem Gastgarten, von wo aus man bei gutem Wetter über die Dächer der Domstadt bis in die Alpen schauen kann. Schlemmen lässt sich dort den ganzen Tag: Es werde sowohl Frühstück geben als auch eine Mittags- sowie eine Abendkarte. Das DIMU sei nicht nur ein Café, sondern auch Restaurant und Bar, heißt es vonseiten der Pressestelle. „Der Fokus liegt auf Regionalität und Saisonalität, die Betreiber werden mit regionalen Produzenten zusammenarbeiten.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Stichwort Betreiber: Wer das Lokal führen wird, soll laut Diözese erst zur Eröffnung bekannt gegeben werden. Auch Visualisierungen werden derzeit noch nicht veröffentlicht. Stand jetzt hätten sowohl der Innen- als auch der Küchenarchitekt ihre Planungen abgeschlossen, man befinde sich derzeit in der Umsetzung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.