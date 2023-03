Belastungsgrenze längst erreicht: Freisinger Tafel blickt mit Sorge in die Zukunft

Teilen

Die Freisinger Tafel befürchtet, dass künftig noch mehr Menschen ihre Unterstützung brauchen. Symbolbild © Felix Kästle

Die Freisinger Tafel befürchtet, dass bald noch mehr Menschen auf ihre Unterstützung angwiesen sind. Ein Lichtblick sind neue Mitarbeiter - und spendable Bürger.

Freising – Das Jahr 2022 war für die Freisinger Tafel ein ziemlich turbulentes, aber zugleich auch eines mit überaus positiven Überraschungen. Während nämlich auf der einen Seite die Arbeit für die Lebensmittelverteiler immer mehr wurde, nahm auf der anderen Seite auch die Spendenbereitschaft der Bürger enorm zu. Ein großes Lob gab es dafür vom 1. Vorsitzenden Manfred Schimmerer auch für die Heimatzeitung.

Die Zahl der Abholer hat sich verdoppelt

Was zu einer Mehrbelastung für die Freisinger Tafel führte, war der Zustrom der Geflüchteten aus der Ukraine, wie Schimmerer in der Jahreshauptversammlung am Dienstag erklärte. Die Zahlen sprechen für sich: Kamen vor Kriegsbeginn etwa durchschnittlich 250 Abholer pro Woche zur Tafel, erhöhte sich die Zahl der Bedürftigen ab Ende April um zusätzliche 280 Menschen aus der Ukraine. „Wir haben uns mit Händen und Füßen verständlich gemacht. Das war alles nicht einfach und ein Riesenaufwand“, sagte Schimmerer in der Rückschau. „Es gab lange Warteschlangen von zwei bis drei Stunden, und die Lebensmittel reichten nicht mehr.“

Lenken die Geschicke der Tafel: (v. l.) Betriebsleiter Gerold Blaumoser, 1. Vorsitzender Manfred Schimmerer, 2. Vorsitzender Johann Rottenkolber und Kassier Johann May. Foto: Lehmann © Lehmann

Um einen Aufnahmestopp zu umgehen, entschied sich der Tafel-Vorstand zur Aufteilung der Abholwochen für sogenannte Altkunden und Geflüchtete, um das Ganze zu entzerren. Hochgerechnet unterstützte die Tafel im vorigen Jahr rund 1200 Personen, wofür etwa 200 Tonnen Lebensmittel vom Tafel-Team bewegt wurde. Auch der Gesamtwert der 2022 ausgegebenen Lebensmittel kann sich sehen lassen: knapp eine Million Euro.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Gleichzeitig ging die Spendenbereitschaft der Freisinger Bevölkerung rapide nach oben. Für Schimmerer ein wahrer Glücksfall, denn damit konnten die Spendenrückgänge von Naturalien mit dem Zukauf von Lebensmitteln zügig ausgeglichen werden. Was auch finanziell damit geschultert werden konnte: eine neue Kühlzelle und neue Räumlichkeiten, etwa für Lagerungen. Schimmerer betonte: „Ohne das Freisinger Tagblatt und den zahlreichen Berichterstattungen hätten wir das nicht erreicht.“

Tatsächlich sind die Zahlen beeindruckend: Belief sich das Umlaufvermögen im Jahr 2021 noch auf 96 000 Euro, stieg es 2022 auf 212 000 Euro. Weil aber die Tafel kein Sparverein sei, solle das Geld weiterhin für Lebensmittel-Zukäufe genutzt werden.

15 neue Helfer sind dazugekommen

Eine Überraschung gab es ebenfalls für die Vorstandschaft: „Im vorigen Jahr haben neue Helfer den Weg zur Tafel gefunden – auch aufgrund der Berichterstattung in der Presse. Seit Ende November sind 15 neue Mitarbeiter dazugekommen“, freute sich der Vorsitzende. Eine weitere Überraschung für den Verein war dann die Sonderaktion einer Handelskette für Schuhe, die für Altkunden und Geflüchteten Gutscheine für den Kauf von Kinderschuhen ausgab – im Wert von 28 500 Euro.

Trotzdem blickt Manfred Schimmerer mit Sorge in die Zukunft: Die Armut schreite voran, immer mehr Menschen seien wohl in Zukunft auf die Tafel angewiesen. Obwohl es von der Tafel Deutschland „nicht gerne gesehen“ sei, werde man nicht darum herumkommen, Lebensmittel zuzukaufen.

Bei der anschließenden Diskussion kam die Frage auf, ob es nicht eine gute Idee wäre, via Social Media vor allem junge Menschen auf die wertvolle Arbeit des Vereins aufmerksam zu machen. Diesbezüglich möchte der Vorstand allerdings eher im Hintergrund bleiben – nicht zuletzt, weil das Thema Tafel bereits ausreichend in den Schulen behandelt werde.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.