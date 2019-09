Westtangente zerteilt Spazierweg: Vöttinger fordert „Ersatz“ von der Stadt

Weil ein beliebter Feldweg von der Freisinger Westtangente durchschnitten wird, fordert ein Vöttinger die Errichtung eine Alternativroute. Die Stadt hält das „nicht ohne weiteres“ für machbar, gibt aber ein Versprechen.

Freising – Hier ist oft was los: Der Kiesweg, der von der Straße An der Mühle wegführt und nördlich am Vöttinger Weiher vorbeigeht, wird querbeet durch die Bevölkerung gerne genutzt. Das berichtet Karl Mair. „Egal, ob es sich um junge Mütter mit Kinderwagen oder Senioren handelt, alle lieben diesen Feldweg.“ Schließlich ist er Teil einer im Karree verlaufenden Route südlich von Vötting, die gut an den Freisinger Stadtteil angebunden ist. „Das ist einfach der ideale Spazierweg“, sagt Mair. „Er hat einen Naherholungswert ohne Ende.“

Bisher. Durch den Bau der Westtangente ändert sich das. Denn die Trasse führt mitten durch den Weg, zerteilt ihn nordwestlich des Vöttinger Weihers in zwei Hälften. „Damit wird er für die Spaziergänger gekappt“, sagt Mair und ärgert sich entsprechend. „Durch den Bau der Westtangente sind uns in Vötting viele Nachteile entstanden. Da ist es nicht richtig, uns auch noch einen derartigen Freizeitwert zu nehmen.“

Mair sieht die Stadt Freising in der Pflicht

Für ihn ist die Stadt Freising in der Pflicht, Ersatz zu schaffen. Doch egal, an welchen Beamten oder Stadtrat er sich bisher gewandt hat – Feedback hat Mair bis dato nach eigenen Aussagen nicht erhalten. Dabei hat er eine Idee, wie sich die Spazierroute erhalten lassen könnte. Sein Vorschlag: einfach einen neuen Weg herstellen, der etwas weiter nördlich, entlang des Mühlenangergrabens verläuft. Denn dort führt die Westtangente über eine große Brücke. „Hier wäre es also möglich, den Weg unter der Umfahrung durchzuführen und dahinter an den bestehenden Weg anzubinden.“ Ausgangspunkt für den neuen Weg könnte der Hubensteiner Hof sein.

Mair räumt zwar ein, dass ihm die Besitzverhältnisse der Grundstücke nicht bekannt sind. Er geht aber davon aus, dass etliche Areale in städtischem Besitz sind. Und: „Der neue Weg muss ja nicht steckerlgerade errichtet werden, sondern könnte sich je nachdem, wie der öffentliche Grund verläuft, dahinschlägeln.“

Rathaussprecherin ist nicht so optimistisch

So leicht ist es aber nicht, betont Rathaussprecherin Christl Steinhart – „auch wenn’s den Bürgern vor Ort einfach scheint, einen zweifellos sinnvollen Spazierweg anzulegen“. Bei der von Mair vorgeschlagenen Alternativroute seien viele Privatgrundstücke betroffen. Steinharts Einschätzung: „Der grundsätzlich nachvollziehbare Vorschlag ist nicht ohne Weiteres und unseres Erachtens schon gar nicht ohne Plangenehmigungsverfahren machbar.“

Wer einen dauerhaften Alternativweg wünscht, muss sich mit einem schriftlichen Antrag an die Stadtverwaltung wenden, der dann gegebenenfalls von einem der politischen Gremien behandelt werde. Viel Hoffnung auf Erfolg macht Steinhart Mair aber nicht. Denn in dem Bereich, den der Planfeststellungsbeschluss für die Westtangente umfasst, seien keine weiteren Baumaßnahmen oder Bodenverfestigungen möglich, selbst wenn die Eingriffe noch so klein seien. „Die strengen planungsrechtlichen Vorgaben mit verbindlichen Auflagen sind strikt einzuhalten.“ Erschwerend hinzu kämen naturschutzrechtliche Belange.

Die Rathaussprecherin verspricht den Vöttingern jedoch ein „schlüssiges, lückenloses Wegenetz“, das über den Planfeststellungsbeschluss geregelt und gesichert sei. So ist etwa westlich des kleinen Sees im Zuge eines Feldwegs eine höhenfreie und sichere Querung der Westtangente realisiert worden: „Diese Brücke ist bereits fertig“, berichtet Steinhart. „Wir gehen davon aus, noch im Spätsommer oder Herbst genauere Aussagen über die Freigabe treffen zu können.“