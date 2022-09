Trauer um beliebten Freisinger Pfarrer: Wolfgang Deutsch ist tot

Er war auch engagierter Startbahn-Gegner

Er gehörte zu den beliebtesten Pfarrern in Freising: Wolfgang Deutsch ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Er selbst fand die tröstlichsten Worte über den Tod

Freising – 18 Jahre lang war Wolfgang Deutsch als evangelischer Pfarrer in Freising tätig. Doch sein Engagement für die Stadt und die Bevölkerung hier ging viel weiter. Umso mehr wird er fehlen: Der Geistliche ist am 18. September im Alter von 87 Jahren gestorben.

Pfarrer Deutsch, der am 10. August 1935 in Pommern geboren wurde, kam im Februar 1981 nach Freising. Nach seelsorgerischen Stationen in Kempten (1961 bis 1964), in Neuburg (als erster Militärpfarrer Bayerns, der nicht gedient hat, 1964 bis 1967), in Ingolstadt und Rosenheim fühlte er sich hier schnell zu Hause. „Ganz eindeutig ist Freising meine Heimat geworden“, berichtete er dem FT 2012 anlässlich seines 50-jährigen Ordinationsjubiläums. „Denn nirgendwo war ich so lang wie hier.“

Sein Engagement gegen die 3. Startbahn war für ihn selbstverständlich

Schnell genoss Wolfgang Deutsch auch die Sympathien der Freisinger – als ein Pfarrer und auch später als Freisings erster evangelischer Dekan, der seiner Mission mit Humor, vor allem aber mit absoluter Leidenschaft nachging. „Jeder Beruf, der mit Menschen zu tun hat, muss auch Berufung sein“, lautete sein Credo. Und damit war längst nicht Schluss, als er 1999 offiziell aus dem Amt ausschied. Auch im sogenannten „Ruhestand“ zelebrierte er in speziellen Fällen Taufen, Hochzeiten, und Beerdigungen.

Was für Deutsch ebenfalls selbstverständlich war: sein Einsatz gegen den Bau einer 3. Startbahn am Flughafen München. Fünfeinhalb Jahre lang war er wirklich jeden Sonntag beim Lichterzeichen-Schweigemarsch dabei. Der Tag, an dem die Münchner Bevölkerung mehrheitlich gegen die Flughafen-Erweiterung gestimmt hat, war für ihn ein Feiertag. „Ich war überzeugt, wir schaffen das“, sagte Deutsch damals. „Der Einsatz für unsere Gesellschaft lohnt sich.“

„Man muss aber auch wieder das Licht sehen“

Eingesetzt hat er sich auch für die Palliativstation in Freising, die er bis 2010 seelsorgerisch begleitete. Über den Tod hat sich der Pfarrer viele Gedanken gemacht und fand selbst die tröstlichsten Worte. „Man kann mit den Angehörigen weinen, man muss aber auch wieder das Licht sehen“, sagte er schon vor zehn Jahren dem FT. „Eine große Hilfe war und ist da immer das Gottvertrauen. Zu wissen, dass Leiden und Freuden bei Ihm gut aufgehoben sind, tut gut. Das brauche ich ja auch für mich.“ Sein Rezept, mit Trauer umzugehen und sie zu verarbeiten: lange Spaziergänge. „Es ist wichtig, zeitlich und räumlich Distanz zu schaffen.“

Pfarrer Wolfgang Deutsch hinterlässt Ehefrau Hertha, mit der er 59 Jahre lang verheiratet war und zuletzt gemeinsam im Betreuten Wohnen an der Rotkreuzstraße in Freising gelebt hat. Um ihn trauern auch seine drei Kinder mit Partnern und seine Enkelkinder.

Gut zu wissen

Der Trauergottesdienst für Pfarrer Wolfgang Deutsch beginnt am Sonntag, 26. September, um 15 Uhr in der Christi-Himmelfahrts-Kirche in Freising. Die Urnenbestattung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.