Er soll Freundin misshandelt haben: Berufungsverfahren gegen falschen Polizisten gestartet

Die Akte ist noch nicht geschlossen: Ein falscher Polizist, der seine Freundin misshandelt haben soll, muss sich nach Freispruch in erster Instanz vor dem Berufungsgericht verantworten. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Ein falscher Polizist soll seine Freundin misshandelt haben. In erster Instanz wurde er freigesprochen, doch die Staatsanwaltschaft lässt nicht locker.

Freising – Von einem „wiederholten Verhaltensmuster des Angeklagten gegenüber Frauen“ ist in der Berufungsbegründung der Staatsanwaltschaft die Rede. Tatsächlich ist der 35-jährige Angeklagte aus dem Kreis Freising, der sich wegen sexueller Nötigung, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung vor dem Landgericht verantworten muss, für einen nahezu identischen Vorfall im Oktober 2020 bereits zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden – nur dass es sich um eine andere Frau gehandelt hat.

Lediglich einen Monat nach der Verhandlung schrieb der 35-Jährige auf einer Dating-Plattform eine Polizistin an. Auch sie soll er ein halbes Jahr später über Nacht in ihrer Wohnung in Freising festgehalten, zu sexuellen Handlungen genötigt und körperlich angegangen haben. Doch die Pflegemutter des 35-Jährigen gab ihm vergangenen Sommer vor dem Amtsgericht ein Alibi: Es erfolgte der Freispruch. Nachdem die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hat, muss sich nun die zweite Strafkammer des Landgerichts mit dem Fall auseinandersetzen.

Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe erneut. Sein Auftreten war allerdings sichtlich bescheidener als in den vorangegangenen Verhandlungen. Die 27-Jährige dachte, mit dem Angeklagten einen „Sechser im Lotto“ gemacht zu haben – bis sie durch Kollegen erfuhr, dass es sich bei dem Betrüger, der seit geraumer Zeit als falscher Polizist durch Freising marschierte, um ihren Freund handelt. Der 35-Jährige hatte sich dazu einfach Uniformteile seiner Freundin „ausgeliehen“.

Sie sagt aus, dass er sie eingesperrt, gedemütigt und attackiert hat

Es folgte das Beziehungsaus; sowohl der Angeklagte als auch die Polizistin gaben vor Gericht an, das Ende wäre von ihnen ausgegangen. Am 21. Juni brachte der 35-Jährige ein paar Sachen bei der Polizistin vorbei, die er von dieser noch in Besitz hatte. Dann gehen die Schilderungen auseinander: Der Angeklagte will die Einladung seiner Ex, mit in die Wohnung zu kommen, ausgeschlagen haben und zu seiner Pflegemutter gefahren sein. Die Polizistin bestätigte vor Gericht die Anklage, wonach er sie in der Wohnung eingesperrt, gedemütigt und attackiert hat.

Die Pflegemutter sei als Zeugin nicht glaubwürdig, da sie emotional dem Angeklagten verbunden sei, so die Staatsanwaltschaft. Zudem habe sie unterschiedliche Angaben bei Polizei und vor Gericht gemacht. Die Polizei hatte etwa vermerkt, dass der Angeklagte den Angaben der 69-Jährigen zufolge am Tag nach der Tatnacht erst um 13 Uhr zu ihr gekommen sei.

Pflegemutter entlastet Angeklagten

„Das schließt doch aber nicht aus, dass er die Nacht zuvor bei mir übernachtet hat“, sagte die Zeugin am Montag dazu. Zwar sei sie am Vortag als Erste zu Bett gegangen, aber seine Schuhe seien am nächsten Morgen immer noch um Flur gestanden. Sie sei dann mit den Hunden Gassi gegangen und als sie zurückgekommen sei, sei er schon weg gewesen. Sie habe keine Indizien dafür, dass er nachts die Wohnung verlassen habe. „Die Hunde hätten sonst gebellt.“ Zu den Beziehungen ihres Pflegesohnes generell meinte die 69-Jährige, „die waren mehr oder weniger alle nicht einfach“. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt. (kö)